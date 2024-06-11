На Буковині розквітла лавандова долина [ Редагувати ]
Лавандова долина розквітла на Буковині. У селі Магала біля Чернівців, на 4 гектарах буяють понад 20 тисяч кущів цієї рослини. Помилуватися квітами приїжджають відвідувачі з усієї країни, зокрема і з прифронтових областей. Запевняють: це місце має заспокійливий ефект. Переконалася у цьому і наша кореспондентка Ольга Лучек.
Анна з Харківщини. На лавандове поле приїхала у свій день народження.
Анна, відвідувачка лавандового поля:
Дуже красиво, тут відпочиваєш душею, у нас зараз дуже важкий емоційний стан, психологічний. День пройшов - і слава Богу, а тут на цих місцях відпочиваєш душею, дуже цього бракує нам в цей час.
Величезне море квітів. Чарівних та запашних. З унікальним ароматом та шармом Провансу. Тут, на чотирьох гектарах, на всю свою красу розквітли понад 20 тисяч кущів лаванди. Власниця поля, Мирослава Мерешко, доклала для цього чимало зусиль:
Мирослава Мерешко, власниця лавандового поля:
Вирощуємо лаванду з любов'ю, я на полі з ранку до ночі, за кожним кущиком доглядаємо, щоб він у нас був правильної форми, щоб не захворів.
Просто посеред поля є спеціально декоровані місця, де можна зробити фото на згадку. Відпочиває тут і Ольга з родиною. Вони з Донбасу. Вже більше року живуть на Буковині. Жінка каже: просто не могли пропустити сезон лаванди.
Ольга, відвідувачка лавандового поля:
Ми приїхали на лавандове поле, дуже гарно, погода така, такий аромат, це дуже кайфово.
Вперше на лавандовому полі й двійнята Єва та Меланія з Чернівців. Дівчаткам - 2 місяці. Мама каже: приїхали, аби подихати лавандовим цвітінням. Крім того, обов'язково візьмуть частинку цього поля з собою.
Анна, відвідувачка лавандового поля:
Засушуємо їх вдома і тримаємо, пахнуть круглий рік.
І хоч якими красивими не були кущі, працівники поля все одно їх чепурять, а ще роблять надзвичайно ніжні і красиві букети. І яких тут тільки немає. Кожен з особливою любов'ю майструє Юлія. Жінці -72. Зізнається, лаванда, то її особлива любов.
Юлія, майстриня:
Можна зберігати як декор, у вазочку поставити, якщо засушити в темному місці буде гарний колір. Гарно його вдома так само як і тут обстригаю, дивлюся, милуюся, подобається мені дуже.
Гілочка до гілочки - і запашний букет готовий. Завітати до цього чарівного та запашного раю можна ще впродовж кількох тижнів. Саме стільки триватиме цьогоріч сезон лаванди.
по темі
Не запливати за буйки, не бавитися у воді та головне - при штормі у два бали у воду не заходити й дбати про безпеку: у разі тривоги спускатися в укриття. Чи готові одеські пляжі приймати відпочивальників - репортаж Андрія Анастасова.
Успіхи воїнів дійсно вражають: після кількох тижнів протезування вони вже починають бігати на протезах і їздити на велосипедах. Продовжить Ольга Лучек.
Історії та мрії дітей, чиї життя змінила війна, можна почути у прихистку "Місто добра" у Чернівцях. Одну мрію нашій знімальній групі вдалося здійснити. Репортаж Ольги Лучек.
Місцеві жителі кажуть: так і більш економно, і ефективніше. Ажіотажу поки що немає. Отже, скільки коштує куб дров? І яка порода найбільш енергоефективна? - Ольга Лучек розповість.
За допомогою сучасного обладнання та спеціальної методики - пацієнти у короткий термін можуть відновитися. Як відбувається реабілітація бійців - покаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
Це проєкт, де захисники разом із дружинами можуть пройти підготовку до вступу у ВНЗ і стати професійними психологами. Як проходить підготовка? Та чому військовим важко відкритись для цивільного психолога? Далі у сюжеті Валерії Глущенко.