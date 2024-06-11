Лавандова долина розквітла на Буковині. У селі Магала біля Чернівців, на 4 гектарах буяють понад 20 тисяч кущів цієї рослини. Помилуватися квітами приїжджають відвідувачі з усієї країни, зокрема і з прифронтових областей. Запевняють: це місце має заспокійливий ефект. Переконалася у цьому і наша кореспондентка Ольга Лучек.

Анна з Харківщини. На лавандове поле приїхала у свій день народження.

Анна, відвідувачка лавандового поля:

Дуже красиво, тут відпочиваєш душею, у нас зараз дуже важкий емоційний стан, психологічний. День пройшов - і слава Богу, а тут на цих місцях відпочиваєш душею, дуже цього бракує нам в цей час.

Величезне море квітів. Чарівних та запашних. З унікальним ароматом та шармом Провансу. Тут, на чотирьох гектарах, на всю свою красу розквітли понад 20 тисяч кущів лаванди. Власниця поля, Мирослава Мерешко, доклала для цього чимало зусиль:

Мирослава Мерешко, власниця лавандового поля:

Вирощуємо лаванду з любов'ю, я на полі з ранку до ночі, за кожним кущиком доглядаємо, щоб він у нас був правильної форми, щоб не захворів.

Просто посеред поля є спеціально декоровані місця, де можна зробити фото на згадку. Відпочиває тут і Ольга з родиною. Вони з Донбасу. Вже більше року живуть на Буковині. Жінка каже: просто не могли пропустити сезон лаванди.

Ольга, відвідувачка лавандового поля:

Ми приїхали на лавандове поле, дуже гарно, погода така, такий аромат, це дуже кайфово.

Вперше на лавандовому полі й двійнята Єва та Меланія з Чернівців. Дівчаткам - 2 місяці. Мама каже: приїхали, аби подихати лавандовим цвітінням. Крім того, обов'язково візьмуть частинку цього поля з собою.

Анна, відвідувачка лавандового поля:

Засушуємо їх вдома і тримаємо, пахнуть круглий рік.

І хоч якими красивими не були кущі, працівники поля все одно їх чепурять, а ще роблять надзвичайно ніжні і красиві букети. І яких тут тільки немає. Кожен з особливою любов'ю майструє Юлія. Жінці -72. Зізнається, лаванда, то її особлива любов.

Юлія, майстриня:

Можна зберігати як декор, у вазочку поставити, якщо засушити в темному місці буде гарний колір. Гарно його вдома так само як і тут обстригаю, дивлюся, милуюся, подобається мені дуже.

Гілочка до гілочки - і запашний букет готовий. Завітати до цього чарівного та запашного раю можна ще впродовж кількох тижнів. Саме стільки триватиме цьогоріч сезон лаванди.