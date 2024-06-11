До 8 зросла кількість постраждалих у Харкові внаслідок вчорашнього удару росіян. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, загалом було чотири прильоти. Три з них - у Київському районі.

Окупанти поцілили по приватному сектору. З-під завалів рятувальники деблокували літнього чоловіка, його ушпиталили. Пошкоджено понад 20 будинків. Більше про наслідки удару - далі.

Марина притискає до грудей донечку. Дарина налякана. Її мама теж ледь насилу опановує себе.

Марина, постраждала внаслідок обстрілу:

Услышала писк, такой свист сильный, и быстренько ребёнок на полу был, схватила его, и очень большой взрыв. Повылетали окна, штукатурка посыпалась, я быстренько схватила ребенка и убегала в кухню. Больше я ничего такого даже не вспомнить не могу. Трясло всю.

Найпотужніший удар прийшовся по цьому приватному будинку. Він наполовину зруйнований. Одразу стало відомо - під завалами хазяїн.

Євген Василенко, речник ДСНС в Харківській області:

Він подавав голос. Він казав, що добре себе почуває, попри те, що в нього повністю передавлені були ноги, придавлені плитами.

У бетонній пастці 77-річний чоловік провів майже годину. З ним постійно розмовляли рятувальники.

Рятувальна операція тривала годину.

Євген Василенко, речник ДСНС в Харківській області:

Складність була в тому, що велика, майже наполовину будинок був зруйнований, і всі ці бетонні конструкції, плити, знаходились на цьому чоловікові. І він лише дивом залишився живим під уламками цих плит, конструкцій житлового будинку. Але ж все ж таки рятувальники змогли дістатись до нього і вилучити його з-під завалів.

Чоловіка обережно переклали на медичні ноші й винесли до карети швидкої.

Донька постраждалого чоловіка каже, вмовляли батька виїхати - не схотів.

Олена, донька постраждалого внаслідок російського обстрілу:

Я пропонувала, але він не хотів. Один. Мати не було. Вона виїхала до другого сина.

Загалом постраждало 8 людей: 5 чоловіків та 3 жінки. Неподалік від місця удару - рятувальники знайшли ще один нерозірваний боєприпас.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

В Київському районі приватний сектор, приватна забудова, знову ж таки поліція наразі оповіщає все населення, буде організовувати евакуацію спільно із ДСНС, є інформація про нерозірваний відповідно боєприпас. І далі вже будемо проводити всі необхідні роботи щодо його знешкодження на місці.

Ще одна авіабомба поцілила по Салтівському району, в гаражний кооператив. Зруйновано 70 гаражів, пошкоджено 22 автомобілі.