Близько 5 тисяч боєприпасів знешкодили рятувальники на Запоріжжі від початку повномасштабного вторгнення. Розміновувати території піротехніки виїжджають щодня. Працюють за заявками від жителів. А коли з'являється можливість вдосконалюють навички на тренуваннях.

Під час чергового вишколу шукали вибухонебезпечні предмети не лише на суші, а й у воді. Моя колега Інна Гогой покаже, як це було.

Запорізькі рятувальники озброїлись металошукачами й ретельно обстежують узбережжя Дніпра. Вони прибули сюди за викликом місцевих жителів. Люди виявили біля води підозрілий предмет. Під час огляду рятувальники з'ясували: у піску захований артснаряд часів Другої світової.

Такі боєприпаси пролежали у воді близько 80 років. Втім вони й досі становлять загрозу. Адже можуть здетонувати у будь-який момент. І хоча нині це лише легенда навчань бійців ДСНС, рятувальники запевняють: після теракту на Каховській ГЕС та обміління Дніпра подібних знахідок побільшало.

Віктор Служивий, начальник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Запорізькій області:

У тому році було дуже багато випадків біля річки Дніпро, коли вода трохи зменшилась, і було багато виявлено вибухонебезпечних предметів Другої світової війни. Тобто впав рівень води, і поспливали вибухонебезпечні предмети.

Виявлений боєприпас рятувальники доправили в безпечне місце. Решта піротехніків продовжили обстежувати територію. Долучились і колеги з Чернігівщини. Вони приїхали на навчання разом зі своїм помічником - псом Патроном. Собаку як повноцінного члена команди залучають до розмінування прифронтових та деокупованих територій. Зокрема, Харківської, Донецької та Миколаївської областей.

Михайло Ільєв, начальник частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування ГУ ДСНС у Чернігівській області:

Як показала практика, ворог використовує різноманітні іграшки, вогнегасники, термоси, мобільні телефони, а також це може бути ліхтарі, для того, щоб побільше нанести шкоди для цивільного населення. З Патроном ми працюємо по розмінуванню - це пошук протипіхотних, протитанкових мін і також територія, де була розбита техніка, де є залишки вибухонебезпечних предметів.

Поки одні піротехніки шукали вибухонебезпечні предмети на суші, інші пірнали під воду.

Дно водойми обстежували за допомогою підводної відеокамери. Вона дозволяє одразу ідентифікувати предмет. Усе, що відбувається на глибині, дснсники бачать онлайн на екрані монітора.

Олександр Пурик, начальник групи водолазно-рятувальних робіт ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Так ми його можемо візуально побачити й дати команди водолазу з подальших дій. Біля пульта стоїть керівник робіт, який приймає рішення для подальших дій.

Не минулося під час навчань і без великої техніки. За сценарієм, аби витягти автівку, що застрягла у піску, довелось залучати снігоболотохід.

Такий транспорт легко проїде будь-якою поверхнею. Він швидкий та потужний. Рівно рік тому запорізькі дснсники працювали з цією технікою на Херсонщині. Рятували людей від великої води.

Іван Галілєєв, водій ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Ми були 3 тижні, мабуть, 3 чи 4 тижні, і працювали: доставляли воду, евакуювали людей з квартир, з домівок, також тварин.

За половину 2024 року піротехніки знешкодили на Запоріжжі вже понад тисячу вибухонебезпечних предметів. Жителів області закликають не чіпати підозрілі знахідки, а викликати ДСНС. Через безпекову ситуацію вже третій рік заборонено купатися та відпочивати на місцевих пляжах.