81 бойове зіткнення по всьому фронту зафіксував Генштаб минулої доби. Росіяни атакують одразу на кількох відтинках лінії зіткнення. Штурмують, зокрема, на Харківщині. Активізувалися на Куп'янському та Лиманському напрямках. Найгарячіше - у Покровському секторі. Там ворог у наступ ходив 21 раз. Тиснуть окупанти й на Курахівському відтинку - 17 російських штурмів.

На Вугледарському напрямку росіяни не припиняють спроб прорвати нашу оборону поблизу сіл Новомихайлівка та Парасковіївка. Там позиції незмінно, уже півтора року, тримає 79 Таврійська десантно-штурмова бригада. Її бійці стримують навалу, а допомогти їм у цьому можемо і ми з вами. Зараз підрозділ потребує ФПВ-дрони й команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами оголошує на них збір. Його реквізити далі - у репортажі Станіслава Кухарчука.

Вугледарський напрямок, поблизу села Новомихайлівка. Ось уже понад рік росіяни намагаються тут пробити нашу оборону. Неймовірними зусиллями десантники 79-ї Таврійської бригади стримують цей натиск, хоча на позиції наших бійців летить усе - від куль до керованих авіабомб. А від останніх не допомагає навіть надійний бліндаж.

Олег - військовослужбовець 79 Таврійської ОДШБр:

Ми самі розуміємо, що КАБ - це або так, або ні… Якщо так - то мінус. Якщо ні - то слава Богу, живемо далі… Це така штука, і я не знаю, яке має бути укриття …

КАБами та снарядами росіяни рівняють усе навкруги. Навіть у близькому тилу вже небезпечно. А все через засилля ворожих дронів, які дошкуляють нашим оборонцям - найбільше. Вони полюють і за транспортом, і за невеликими групами піхоти… Як і звуки вибухів, їх дзижчання лунає цілодобово.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Все стріляє, все літає, з дронами - взагалі катастрофа справжня, тому що вся логістика на Вугледарському напрямку просто порушена. Маса, маса ворожих ФПВ-дронів, які злітають кожні 2-5 хвилин, і пройтися пішки просто не реально.

Та коли лунає команда "до бою", наші десантники вже не зважають ні на безпілотники, ні на обстріли. Росіяни штурмують. І мінометний розрахунок, яким командує Ігор, починає роботу.

Ігор - військовослужбовець 79 Таврійської ОДШБр:

Роботи багато, кожен день лізуть зранку, увечері... Кожен день відбиваємо їхні штурми, щоб вони не закріпились. Ситуація складна, роботи багато, не вистачає людей…

По ворогу десантники працюють усім, що є на озброєнні. Там, де потрібна снайперська влучність, залучають ФПВ-дрони. Безпілотники-камікадзе наводять жах на росіян не гірше, ніж артилерія. Але таких "пташок" у підрозділі катастрофічно бракує.

Ці ФПВ-дрони придбали за допомогою збору команди "Подробиць" і черкаських волонтерів. Такому поповненню своєї ескадрильї десантники неабияк радіють.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Ми вже зібрали гроші на понад 20 штук, шість вже спаяли, зробили, передаємо хлопцям, ще 14 передамо в бригаду найближчим часом. Але це замала кількість, це роботи ФПВ-команді на один день, тому дронів потрібно ще. Долучайтесь до наших зборів, донатьте і допомагайте знищувати ворога… Дякую величезне! Дякую.

А роботи в українських бійців вистачає. Росіяни штурмують цілодобово. У комплексі з дронами й під їхнім коригуванням артилерія 79-ї бригади творить справжні дива. Основне завдання - не дати ворогу наблизитися до наших позицій. І хлопцям це вдається.

Кожен снаряд гармаші відправляють по росіянах виважено, адже, попри розблоковане постачання боєприпасів від американських партнерів, 105-й калібр до штурмової гармати М119 досі в дефіциті, каже навідник Микола. Снарядів вистачає тільки на стримування ворога.

Микола - військовослужбовець 79 Таврійської ОДШБр:

Так, мені дайте, я вже два з половиною роки на війні, я не бачив своїх дітей, мій рідний Херсон постійно… Я готовий круглосуточно сидіти і їх клепати, але тільки дайте… Вже по-моєму зрозуміла вся Україна: не може бути ніяких перемовин. Цього ворога треба перемогти й все.

І десантники битимуть ворога до кінця, було б тільки чим…