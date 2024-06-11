Навчання онлайн може бути якісним. Навіть, коли йдеться про медиків. Це доводять в Ужгороді. Місцевий університет переймає передовий європейський досвід дистанційної освіти. Докладніше - розкаже Мар'яна Мартин.

Я одягаю віртуальні окуляри. Тепер багато людей, за багато тисяч км зможуть подивитися на пацієнта моїми очима.

Лікар Павло Колесник приступив до огляду пацієнта. Робить це у віртуальних окулярах. А в руках у нього цифровий отоскоп.

Лікар може дивитися у вухо, і зображення з апарата буде передаватися стрімитися в режимі реального часу на екран студентів.

Оглядає пацієнта, і паралельно навчає своїх студентів по всьому світу. Ці сучасні девайси в Ужгород привезли із Великої Британії. Тамтешні медики розробили цілий комплекс засобів для віртуального клінічного навчання ще під час пандемії коронавірусу. А з початком великої війни обладнання передали в Україну. Тут медики-викладачі пройшли курс навчання, і вже успішно використовують новітні технології в роботі.

Павло Колесник, національний координатор Європейської академії сімейної медицини в Україні:

Я можу передавати все, що я бачу і роблю з пацієнтом реально своїм колегам будь-де. І це дуже актуально для України - ряд вишів не можуть навчати практично. Через відомі обставини сьогодні ми можемо показати, що навіть онлайн навчання, навіть це дистанційне навчання за допомогою практичних таких от девайсів ми можемо зробити практичним, і ми можемо показати, принести їм додому практичну практику сімейного лікаря.

Саме про впровадження сучасних девайсів під час навчання Павло Колесник розказував на першому в Україні тренінгові викладачів сімейної медицини. Обмінятися досвідом навчання онлайн в Ужгородський університет приїхали медики з усієї України, а також Чехії, Естонії та Швейцарії.

Джоанна Соммер - доцент кафедри сімейної медицини університету Женеви:

Ми у Швейцарії не маємо віртуальних девайсів, але намагаємося зробити навчання онлайн цікавим. Важливо замість нудних лекцій максимально зацікавити студентів, залучити їх до активного пізнання. Зокрема, ми розподіляємо студентів на малі групи, залучаємо до дискусій, огляду реальних пацієнтів. Це можна зробити й за допомогою звичайних онлайн-додатків.

В умовах війни, коли через тривоги доводиться переривати пари, можливість навчатися онлайн дуже виручає, кажуть лікарі. Нині в країні щонайменше 5 навчальних закладів змушені проводити пари дистанційно. І дуже важливо, щоб викладачі були готові навчити студентів навіть у кризовій ситуації.