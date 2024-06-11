Відсутність світла, інтернету та часто зв'язку. Ще взимку 22-го блекаут став першим уроком енергонезалежності українців. Генератори на вулицях, павербанки вдома, автономне освітлення та туристичні газові плити.

Літо 24-го буде не легшим, попереджають енергетики. Віялові відключення будуть тривалими, тож необхідно призвичаїтись.

Але як це зробити безпечно? Що необхідно, аби й забезпечити себе енергією, і головне - не нашкодити собі? Жанна Дутчак зібрала усі правила безпечної енергетичної автономії.

Згідно з вимогами пожежної безпеки генератор мав би на чомусь знаходитись і накритий, ми хотіли його ставити під балконом - там все готово, але ті ж вимоги безпеки вимагають відповідної відстані. І ця бетонна плита стоїть на такій відстані.

Голова ОСББ Сергій Шевченко показує місце, яке облаштували для встановлення генератора. Каже: зробили все за правилами пожежної безпеки. Залишилось іще змайструвати навіс, щоб захищав пристрій від намокання під час дощу.

Тут у нас у підвалі зберігається наш генератор, бачите, він ще упакований, він готовий, щоб його винести туди, підключити й запустити. З метою безпеки у нас тут є вогнегасник. І паливо для безпеки ми тут не зберігаємо - домовилось із сусідом в металічному гаражі біля будинку.

Генератор безкоштовно надало місто, каже голова ОСББ, оскільки будинок повністю залежить від електрики. Однак потужності пристрою не вистачить для резервного живлення усіх систем оселі. Тому мешканці обрали найголовніші для себе. Їх вивели на окремий щиток.

Це щиток із перемикачем, там вилка на тій стороні витягується до генератора, а тут розключення проведені в щиток до освітлення, аварійка, домофони й навіть відеонагляд, він там не багато з'їдає. У нас є відповідальний, у нас є договір з ФОПом.

Христина Перцович, речниця ГУ ДСНС в Івано-Франківській області:

Внесення коректив в роботу самого генератора, тобто під'єднання самим електропроводів, підключення самими людьми, які придбали генератор, цим повинен займатися виключно електрик.

Категорично заборонено встановлювати генератори в закритих приміщеннях - пояснюють рятувальники. А ще об'єднувати їх в ланцюг і заправляти паливом під час роботи.

Христина Перцович, речниця ГУ ДСНС в Івано-Франківській області:

Були випадки встановлення генератора у підвальних приміщеннях, навіть був випадок коли ціла сім'я отруїлася чадним газом. Генератор був у підвальному приміщенні, в якому не було вентиляції, в результаті випари потрапляли до житлового будинку.

Аби перевірити, наскільки франківці дотримують заходів безпеки під час використання генераторів, вирушаємо разом із рятувальниками на інспекцію містом.

Ми бачимо побутовий генератор, практично кожен магазин, кожне приміщення зараз обладнано більш-менш ось такими генераторами. В цьому випадку в нього є захист від дощу, але ненадійний. Ми бачимо, що відкриті ці частини - вони можуть повністю замокнути, і може статися закорочення. Генератор може загорітися.

На такий випадок - кажуть в ДСНС - поблизу обов'язково має бути порошковий вогнегасник. Не дотримали власники цього генератора під час його встановлення і вимоги щодо безпечної відстані.

Генератор має розміщатися на відстані 6 метрів від будь-яких вікон, дверей. Тут шість метрів все ж таки нема. Небезпека потрапляння викидів генератора у приміщення, де знаходяться люди.

Українці нині активно послуговуються не лише генераторами, а й пальниками - розказують надзвичайники. І ці пристрої теж треба використовувати згідно з правилами.

Христина Перцович, речниця ГУ ДСНС в Івано-Франківській області:

Пальник призначений виключно для користування на вулиці. Тому його можна використовувати там, де є достатня вентиляція. Обов'язково він повинен бути цілісний, на вигляд балон має бути непошкоджений. Його можна перевірити за допомогою мильного розчину, чи цей балон ніде не пропускає. Тому що так само можна отримати отруєння чадним газом.

Цьогоріч в Прикарпатті, кажуть рятувальники, не зафіксовано жодного випадку отруєння чадним газом від роботи генератора чи пальника. Однак щодня фіксують загоряння електрощитових через перенавантаження мереж. Тому надзвичайники рекомендують під час вимкнення електрики виймати штепселі з розеток, а ще не вмикати усі електроприлади одночасно після заживлення мережі.