14 червня у селі Гордівці Чернівецької області рятувальники знайшли тіло 15-річного хлопця, який зник під водою у Дністрі. Тіло підлітка знайшли за 18 кілометрів від місця зникнення.

Підліток зник у середу, в селі Рухотин Чернівецької області. Того дня троє юнаків пішли купатися на річку і почали тонути. Одного з них переході змогли витягнути на берег.

Тіло другого хлопця згодом знйшли місцеві мешканці. Течією його віднесло на півтора кілометри 1,5 км від місця зникнення.

Тіло третього підлітка шукали два дні.