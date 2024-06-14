У Дністрі на Буковині знайшли тіло 15-річного хлопця (фото, відео) [ Редагувати ]
14 червня у селі Гордівці Чернівецької області рятувальники знайшли тіло 15-річного хлопця, який зник під водою у Дністрі. Тіло підлітка знайшли за 18 кілометрів від місця зникнення.
Підліток зник у середу, в селі Рухотин Чернівецької області. Того дня троє юнаків пішли купатися на річку і почали тонути. Одного з них переході змогли витягнути на берег.
Тіло другого хлопця згодом знйшли місцеві мешканці. Течією його віднесло на півтора кілометри 1,5 км від місця зникнення.
Тіло третього підлітка шукали два дні.
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Нагадаю, під час купання у водоймі почали тонути троє хлопців: одного з них - очевидці врятували, інших - не змогли. На місці працюють рятувальники, водолази, поліцейські. Пошуки продовжують і місцеві жителі. Усі подробиці розкаже - Ольга Лучек.
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