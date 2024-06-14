Львів - місто, відоме своєю архітектурою, культурою та гостинністю. Тут, у серці цього історичного міста, розташований міні-готель "Саквояж", який вже 9 років залишається прикладом успішного бізнесу на невеликій площі. Цей готель – робота архітектора Михайла Фрідлянда, який зміг перетворити обмежений простір на затишне і функціональне місце для відпочинку.

Вихідна точка: обмежене простір, безмежні можливості

Приміщення на першому поверсі, площею всього 146 квадратних метрів, стало основою для майбутнього міні-готелю. Михайло Фрідлянд розумів, що готель не зможе конкурувати з великими готелями, тому зробив акцент на унікальні якості: тишу, затишок, відокремленість, зручність, чистоту та високу якість обслуговування.

З самого початку було зрозуміло, що простір потребує ретельного планування, щоб максимально ефективно використовувати кожен квадратний метр. Михайло ділиться:

Ми прагнули створити простір, де кожен елемент має своє місце і свою функцію.

Інженерні та дизайнерські рішення: майстерність у деталях

Ергономіка та функціональність . Архітектор уважно вивчив потоки руху та потреби майбутніх постояльців. Простір був організований таким чином, щоб кожен елемент мав свою функцію і не займав зайвого місця. Інженерні рішення включали ефективне розташування комунікацій та інженерних систем, що дозволило мінімізувати витрати на перепланування в існуючій цегляній будівлі.

. Архітектор уважно вивчив потоки руху та потреби майбутніх постояльців. Простір був організований таким чином, щоб кожен елемент мав свою функцію і не займав зайвого місця. Інженерні рішення включали ефективне розташування комунікацій та інженерних систем, що дозволило мінімізувати витрати на перепланування в існуючій цегляній будівлі. Унікальність та особливість . Михайло додав низку унікальних елементів, таких як ефектний навіс і ганок біля входу, які створюють перше враження про готель. Всередині приміщення використовувалися високоякісні матеріали та продумана кольорова гамма, створюючи атмосферу затишку та комфорту.

. Михайло додав низку унікальних елементів, таких як ефектний навіс і ганок біля входу, які створюють перше враження про готель. Всередині приміщення використовувалися високоякісні матеріали та продумана кольорова гамма, створюючи атмосферу затишку та комфорту. Теплоізоляція та енергозбереження . Для ефективного використання теплових насосів класу "повітря - повітря" була проведена додаткова термоізоляція будівлі. Це рішення не тільки підвищило енергетичну ефективність, але й покращило комфорт у номерах.

. Для ефективного використання теплових насосів класу "повітря - повітря" була проведена додаткова термоізоляція будівлі. Це рішення не тільки підвищило енергетичну ефективність, але й покращило комфорт у номерах. Якість оздоблення. В оздобленні були використані найкращі матеріали: іспанська кераміка "Porcelanosa", німецька сантехніка "Villeroy & Boch", а також крани "Hansgrohe". Все це забезпечило високу якість обслуговування і приємні умови для постояльців.

Результати: від мрії до реальності

Створення "каркасу" майбутнього міні-готелю було складним процесом, що вимагав уваги до деталей та творчого підходу. Коли планування було завершене, замовник був приємно здивований, побачивши, як ефективно використано простір. Високоякісне оздоблення та грамотний розподіл функцій у готелі привели до високого рівня задоволеності клієнтів, що підтверджується високим рейтингом на Booking.com.

Для Михайла Фрідлянда бачити, як його проєкт приносить радість і успіх власнику та відпочиваючим, стало особливим задоволенням. "Саквояж" став не просто бізнесом, а тимчасовим будинком для багатьох гостей Львова, що підкреслює важливість правильного підходу до архітектури та дизайну навіть на невеликих площах.

Михайло Фрідлянд зазначає:

Високий рейтинг на Booking.com - це наша гордість. Це означає, що ми досягли нашої мети.

Висновок: успіх на кожному квадратному метрі

Приклад міні-готелю "Саквояж" у Львові показує, як грамотне використання знань у галузі ергономіки, психології клієнта та архітектурного дизайну може перетворити обмежений простір на успішний бізнес.

Михайло Фрідлянд довів, що навіть на 146 квадратних метрах можна створити унікальне і функціональне місце, яке буде затребуваним і улюбленим серед клієнтів.

Підготував Ігор Гур’єв