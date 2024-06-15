Хлопець вбив двох дівчат, а потім вчинив самогубство (відео) [ Редагувати ]
У квартирі в спальному районі Вінниці 23-річний хлопець під час сварки застрелив свою 18-річну дружину та тяжко поранив її 19-річну подругу. Згодом він пішов на набережну, де наклав на себе руки. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Вінницькій області
За даними поліції, зловмисник стріляв у двох дівчат через конфлікт на ґрунті особистих відносин, після чого втік.
19-річна поранена ще встигла викликати швидку, однак вже не змогла відчинити двері. Тому поліціянти залізли у квартиру на третьому поверсі через вікно. Вони виявили двох дівчат, обидві з вогнепальними пораненнями.
Згідно зі слідством, чоловік в ході сварки відкрив вогонь з пістолета у помешканні, застреливши свою 18-річну дружину, подругу у важкому стані госпіталізували. Після вбивства зловмисник пішов у безлюдну прибережну зону і вистрелив собі в голову.
Раніше ми писали про те, як у канадській тюрмі вбили серійного вбивцю Роберта Піктона, який згодовував жертв свиням.
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