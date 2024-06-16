Погода на 16 червня: де пройдуть дощі [ Редагувати ]
У більшості регіонів України сьогодні, 16 червня, очікуються значні дощі. Імовірні навіть град та шквали.
"В Україні, крім західних областей, дощі з грозами, у південних, східних та більшості центральних областей місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Вітер північний, північно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура у східних областях вночі 15-20°, вдень 24-30°.
"На решті території вночі 12-18°, найближчої ночі в західних областях 7-12°, вдень 19-26°", - додали у "Укргідрометцентрі".
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