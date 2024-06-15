Білий дім запропонував легалізувати мігрантів, які мешкають у США 10 років - CBS [ Редагувати ]
Адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити про одну з найбільших програм допомоги мігрантам, повідомив телеканал CBS з посиланням на джерела.
Білий дім пропонує надавати легальний статус усім мігрантам, які прожили в країні понад десять років і перебувають у шлюбі з громадянином США.
За інформацією CBS, адміністрація президента США пропонує надавати дозволи на роботу та захист від депортації нелегальним мігрантам. Людям, які в'їхали в країну нелегально, також дозволять отримати грін-карту, не виїжджаючи за кордон.
Крім того, Білий дім має намір спростити процес отримання тимчасових віз Dreamers (H1-B) для висококваліфікованих спеціалістів.
Востаннє подібні зміни запроваджували у 2012 році, коли президентом США був Барак Обама. Тоді програма DACA захистила від депортації дітей іммігрантів, які мешкають у країні нелегально.
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