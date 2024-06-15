Сили оборони вибили російські війська з позиції у Серебрянському лісництві на Луганщині. Про це повідомив заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар.

"Пишіть ЧЕСНО!!! Окупанти ВІДСТУПИЛИ у Серебрянському лісництві!!! Так пишуть деякі ЗМІ.

Можна і по людськи написати - ВТРАТИЛИ свої позиції, або Сили Оборони вибили орків з їх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим ВІДСТУПИЛИ стоїть... Цікаво як будуть писати коли Азовці, дуже сподіваюсь на це, отримають нормальне озброєння?", - написав Паламар.

Відступ ворога підтвердив і аналітичний портал Deepstate. Ворог відступив у Серебрянському лісництві та Кліщіївці, а також просунувся біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.

Серебрянський ліс, також відомий як Кремінський ліс, має площу 10,1 гектара і знаходиться біля села Кремінна. Частина цього лісу входить до території заказника місцевого значення "Серебрянський". З кінця літа 2022 року на території цього лісу проходить лінія оборони.

Раніше "Азов" показав відео боїв у Серебрянському лісі біля Кремінної.