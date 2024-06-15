Російські війська вибили з позицій у Серебрянському лісництві [ Редагувати ]
Сили оборони вибили російські війська з позиції у Серебрянському лісництві на Луганщині. Про це повідомив заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар.
"Пишіть ЧЕСНО!!! Окупанти ВІДСТУПИЛИ у Серебрянському лісництві!!! Так пишуть деякі ЗМІ.
Можна і по людськи написати - ВТРАТИЛИ свої позиції, або Сили Оборони вибили орків з їх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим ВІДСТУПИЛИ стоїть... Цікаво як будуть писати коли Азовці, дуже сподіваюсь на це, отримають нормальне озброєння?", - написав Паламар.
Відступ ворога підтвердив і аналітичний портал Deepstate. Ворог відступив у Серебрянському лісництві та Кліщіївці, а також просунувся біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.
Серебрянський ліс, також відомий як Кремінський ліс, має площу 10,1 гектара і знаходиться біля села Кремінна. Частина цього лісу входить до території заказника місцевого значення "Серебрянський". З кінця літа 2022 року на території цього лісу проходить лінія оборони.
Раніше "Азов" показав відео боїв у Серебрянському лісі біля Кремінної.
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