"Азов" показав відео боїв у Серебрянському лісі біля Кремінної [ Редагувати ]
Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ виклали відео штурму російських позицій у Серебрянському лісництві на Луганщині.
"Це відео про справжні бої у лісах Кремінної. Документальні кадри усіх етапів роботи штурмових груп: від стройового огляду і приготувань, артпідготовки і початку операції до зачистки, спроб врятувати побратимів, прийняття складних рішень і просування попри щільний вогонь противника.
Лісиста місцевість є надскладною ділянкою фронту. Сплановане просування може у будь-яку мить обернутися непередбачуваним сценарієм. Від рішень командирів і рішучості бійців залежить успіх всього завдання.
Штурмові групи, розвідка, артилерійські розрахунки, екіпажі танків та управління - бригада як єдиний організм працює заради успіху піхоти", - йдеться у дописі.
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