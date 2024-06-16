У ніч на 16 червня колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) провів бій проти американця Девіда Бенавідеса (28-0, 24, КО). Одноголосним рішенням суддів український боксер програв.

Бій проходив на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. На кону стояв тимчасовий титул WBC у лайт-хевівейті.

У ході поєдинку Девід Бенавідес виявився фаворитом. Американський боксер володів перевагою і переміг у 12-раундовому поєдинку одноголосним рішенням за очками.

Рахунок суддівських записок: 116–112, 117–111 119–109 на користь Девіда Бенавідеса.

Для Олександра Гвоздика це друга поразка у кар'єрі. У жовтні 2019 року він програв об'єднавчий бій проти Артура Бетербієва.

До цього після повернення в бокс у 2023 році Гвоздик виграв три поєдинки. У крайньому бою він нокаутував Ісака Родрігеса.

Бенавідес же в останньому бою достроково переміг Деметріуса Андраде, а потім вирішив піднятися в напівважкий дивізіон.