Найбільш смертоносна атака проти ЦАХАЛ за останні місяці: у Рафаху загинули 8 військових [ Редагувати ]
Вибух на півдні Гази забрав життя вісьмох ізраїльських солдатів. Армія Ізраїлю назвала це найбільш смертоносним нападом на ізраїльські сили за останні місяці.
Видання припускає, що ця атака, ймовірно, призведе до активізації ізраїльських протестувальників, які виступають за припинення вогню. Зазначається, що випадок трапився під час сплеску обурення в і ізраїльському суспільстві через звільнення від військової служби для ультраортодоксів.
Суботній вибух стався в Рафаху, південному місті, яке Ізраїль назвав останнім великим оплотом ХАМАС. На початку травня туди було введено наземні війська.
"Вони знали, що їм, можливо, доведеться пожертвувати своїм життям, але вони зробили це, щоб ми могли жити в цій країні. Я вітаю їх і обіймаю їхні сім’ї", – написав міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац у X.
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