Кум путіна і колишній голова забороненої партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук закликає до окупації Одеси та інших міст, якщо Україна не погодиться на капітуляцію, запропоновану росією.

Про це заявив Медведчук в інтерв'ю ТАСС.

Медведчук заявив, що рф повинна окупувати "Одесу та інші міста", якщо Київ відмовиться від путінської "мирної пропозиції", яка передбачає передачу чотирьох областей та Криму, а також погодження на позаблоковий статус. Колишній депутат Ради також повторив кремлівські наративи про "ляльководів заходу", "партію війни", "нелегітимного Зеленського" та "антинародний режим".

"Дуже влучний вираз - "звільняти" ("Одесу та інші міста" - ред.). Інтереси безпеки росії диктують необхідність подальших бойових дій з метою боротьби з неонацистським режимом для досягнення повної демілітаризації та денацифікації", - заявив зрадник.