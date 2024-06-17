Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени альянсу ведуть переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям зростаючої загрози з боку росії та Китаю.

Столтенберг додав, що блок повинен показати світові свій ядерний арсенал, щоб надіслати пряме повідомлення своїм ворогам.

Він розповів, що між членами були живі консультації щодо вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування, і закликав до використання прозорості як засобу стримування.

"Я не буду вдаватися в оперативні подробиці про те, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані, а які повинні зберігатися, але нам потрібно проконсультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо", - сказав Столтенберг.

За його словами, ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб альянс був готовий до того, що він назвав більш небезпечним світом.

"Прозорість допомагає передати пряме повідомлення про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом. Звичайно, метою НАТО є світ без ядерної зброї, але поки існує ядерна зброя, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, де Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має – це більш небезпечний світ", — сказав генсек.

Він попередив, що Китай, зокрема, інвестує значні кошти в сучасну зброю, включаючи свій ядерний арсенал, який, за словами Столтенберга, до 2030 року зросте до 1000 боєголовок.

"І це означає, що в не дуже віддаленому майбутньому НАТО може зіткнутися з тим, з чим він ніколи раніше не стикалася, а це два потенційні супротивники з ядерною зброєю – Китай і Росія. Звичайно, це має наслідки», - зазначив очільник альянсу.