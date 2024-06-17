У Києві та області попередили про грозу в в найближчий час: оголошено "жовтий" рівень небезпеки

У Києві та області завтра, 5 червня, очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у вигляді грози