Погода в Україні 17 червня: що прогнозують синоптики [ Редагувати ]
Дощі сьогодні, 17 червня, продовжать лити в Україні, місцями навіть із грозами. Максимальна температура не підніметься вище 29°.
Хмарно з проясненнями. Помірні дощі, подекуди грози, у північно-східній частині місцями значні дощі.
Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень 21-26°, на півдні 24-29°.
Погода у Києві та області
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 21-26°; у Києві вдень 23-25°.
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