Більше тисячі окупантів, 18 ББМ і 14 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати рф за добу [ Редагувати ]
Сили оборони України за добу ліквідували ще 1080 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив 527390 військових. Також захисники України знищили 18 бойових броньованих машин і 14 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно склали:
особового складу - 527390 (+1080) осіб ліквідовано;
танків - 7958 (+2) од;
бойових броньованих машин - 15287 (+18) од.;
артилерійських систем - 13927 (+14) од.;
РСЗВ - 1104 од.;
засоби ППО - 853 од.;
літаків - 359 од.;
гелікоптерів - 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11167 (+8) од.;
крилатих ракет - 2296 (+3) од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 18991 (+24) од.;
спеціальної техніки - 2337 (+12) од.
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