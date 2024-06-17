Загалом є три етапи підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Окрім того тренування проходять інженери й механіки. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Як відзначив Євлаш, процес підготовки є безперервним й складається з трьох етапів:

наземна підготовка;

підготовка на легкомоторних літаках;

підготовка на F-16.

Зокрема тренування проходять інженери й механіки, які забезпечуватимуть обслуговування даних літаків.

Власне очікуємо вже завершення, на останніх етапах підготовки наших пілотів, які вже напрацювали необхідну кількість годин.

Раніше ми писали про те, що Україна "готує ґрунт" для майбутніх атак по Криму після отримання F-16.