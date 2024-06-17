Україна "готує ґрунт" для майбутніх атак по Криму після отримання F-16 - ЗМІ [ Редагувати ]
Західні експерти вважають, що якщо Україна і виграє війну з росією, то тільки в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Bussiness Insider.
Стратегічний аналітик з Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс вважає, що Україна "готує ґрунт" для майбутніх повітряних ударів після прибуття винищувачів F-16. Про це свідчать, на його думку, українські удари по півострову, особливо по російських наземних системах ППО.
"Крим вразливий. У росіян відносно обмежений простір для маневру на півострові. (Російському диктатору Володимиру, - ред.) Путіну є що втрачати як у політичному, так і у військовому плані. Тому якщо обмежена кількість винищувачів і може мати реальний вплив, то тільки тут - і над Чорним морем, яке стане повністю доступним, щойно буде вирішено питання з ППО в Криму", - заявив він.
Зі свого боку старший науковий співробітник програми "Європа, Росія і Євразія" Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєгова заявила, що росія не може дозволити собі втратити Крим.
"Це дає Україні можливість використовувати загрозу статусу Криму як розмінну монету в майбутніх переговорах", - зазначила вона.
Водночас експертка з питань демократії Центру аналізу європейської політики Еліна Бекетова зазначила, що якщо Україна зможе відновити контроль над Чорним морем і повернути Крим - або просто чинити достатній тиск на ці території, щоб загрожувати путіну, то "це означатиме кінець війни".
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