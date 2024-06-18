В районі Часового яру росіяни продовжують відчайдушні спроби прорвати нашу оборону. Українські вояки щодня відбивають там десятки атак. Одну з найважчих ділянок - поблизу села Іванівське боронить підрозділ 67-ї бригади. Ворог засипає снарядами та авіабомбами його позиції та намагається обрізати шляхи постачання.

Вояки вкрай потребують дронів для розвідки та відбиття російських штурмів. Допомогти їм у цьому можемо і ми з вами, задонативши на квадрокоптери. Реквізити збору далі у репортажі з позицій 67-ї бригади.

Година перед світанком - група вогневої підтримки одного із батальйонів 67 бригади готується до виїзду на позиції. Вони поблизу передмістя Бахмуту, села Іванівського. Спекотно там навіть вночі …

Та попри небезпеку наша група все одно вирушає в дорогу. Вона хоч і не дальня, але вкрай небезпечна. Суцільну канонаду заглушає лише ревіння двигуна.

Це бліндаж аеророзвідників роти вогневої підтримки. Доки решта пілотів відпочиває, боєць із позивним Остап втомленими очима вдивляється у монітор. Його задача - фіксувати рух росіян і вчасно повідомляти про нього. За останній місяць лінія фронту поблизу Іванівського трохи посунулась у наш бік … І зараз ворог припинив активні штурми.

Позивний "Остап" - військовослужбовець 67 ОМБр:

Піджимали, піджимали - чи накопичуються, чи може ротація в них іде, не знаю

Майже за два роки боїв Іванівське залишилось хіба на мапі, фізично села вже не існує. Наступаючи, його буквально вщент рознесли росіяни і переключились на Часів Яр та його околиці. Наші позиції під постійним вогнем ворожої артилерії та авіації.

Звуки стрілецької зброї свідчать, що ворог починає якийсь рух. Масовані штурми на цьому напрямку росіяни припинили, тепер намагаються заходити малими групами.

"Грек" полишає розвідувальний дрон і запускає в небо так званий бомбер. Накривати невелику групу ворожої піхоти артилерією та з міномета просто недоцільно - снарядів досі бракує. А ворогу не можна дати закріпитись.

Позивний "Грек" - військовослужбовець 67 ОМБр:

Там були виявили траншею, вночі була сильна вологість - не було видно цю траншею… Чого б по ній не попрацювати, тим більше, що є "Класік".

Але ворог навчений - від бомберів та ФПВ-дронів ховається в хащах. Аби викурити звідти росіян і не дати наблизитись до наших позицій у хід іде все …

Позивний "Воробєй" - військовослужбовець 67 ОМБр:

Добивати треба, бо часто вони прикидаються мертвими, а потім просто встають і біжать… І все.

Коли ворог суне - на заваді воякам не стає навіть злива. Працюють всі: і гармаші, і аеророзвідники. Командир розрахунку на псевдо «Біба» в такі хвилини на пілотів готовий молитись - очі в небі допомагають йому заощаджувати і без того не повний боєкомплект.

Позивний "Біба" - військовослужбовець 67 ОМБр:

Так відпрацював одну ціль двома-трьома, а так можна… А так можна 20 викинути й все …Давай постріл...

Так, як і мін, у хлопців не вистачає і дронів. Попри свою високу вартість - на фронті вони розхідник. Користуючись моментом, "Воробєй" підписує від волонтерів міни, аби ті допомогли придбати підрозділу квадрокоптери.

Тільки неймовірними зусиллями хлопцям вдається тримати фронт перед Часовим Яром. Адже всі чудово розуміють: якщо росіяни візьмуть місто - ситуація стане ще важчою.

Для героїв цього сюжету, роти вогневої підтримки 67-ї бригади, саме ви наші глядачі допомогли зібрати майже півмільйона гривень на необхідні для бійців дрони. Це вкотре довело, що кожна, навіть маленька сума, важлива.

До цього збору команди "Подробиці" долучились тисячі українців - переказували по 5, і по 10, і по 50 гривень. І цього вистачило, щоби придбати для підрозділу одразу 3 квадрокоптери. Але багато дронів не буває, тому просимо долучитись до ще одного збору для 67-ї бригади..