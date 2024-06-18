російські окупанти жорстоко вбили українського воїна в Донецькій області. Вони його обезголовили. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін у Twitter.

За його словами, Україна отримала інформацію, що російські командири наказали своїм солдатам не брати в полон українських військових і натомість вбивати їх шляхом обезголовлення.

Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано в Донецькій області.

Він наголосив, що це - черговий доказ, що воєнні злочини росіян - не поодинокі інциденти, а стратегія російського режиму.

Костін розповів, що такі злочинні накази віддавали на рівні керівництва батальйону та роти російських окупантів.

Генпрокурор закликав не залишати такі випадки безкарними.

Раніше ми писали про те, що у Кривому Розі російська ракета вбила 8 людей, 21 поранений.