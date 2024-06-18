Генштаб про вплив закону про мобілізацію: дозволить розглянути демобілізацію [ Редагувати ]
Новий закон про мобілізацію дозволить запровадити нові механізми ротації та розглянути демобілізацію у середньостроковій перспективі.
Як зазначили у парламенті, сьогодні, 18 червня, комітет з питань національної безпеки оборони та розвідки провів нараду з представниками Генштабу та Міноборони. Одне з ключових питань - підготовка законопроекту про демобілізацію.
Також на нараді обговорили перші результати закону про мобілізацію. Представники Генштабу наголосили, що документ дуже позитивно вплинув на перебіг мобілізації.
"Намітилася стала тенденція до того, щоб незабаром вийти на такі показники укомплектованості чи створення військових підрозділів, які дозволять ввести бажані механізми ротації, а в середньостроковій перспективі - розглядати можливість демобілізації", - наводять у Раді слова представників Генштабу.
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