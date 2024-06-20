Окупанти готуються до будівництва великої транспортно-логістичної бази в районі станції "Маріуполь-Сортировочна". Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти готуються до будівництва великої транспортно-логістичної бази в районі станції "Маріуполь-Сортировочна". Зараз тривають до того підготовки, і бюрократичні усілякі перепони вони ліквідовують, готують документи, затверджують плани. Однак, потрохи вони почали стягувати техніку. Немає сумніву ніякого, що воно так і буде. Враховуючи те, що вона буде знаходитись поруч зі станцією "Сортировочна" і з комбінатом Ілліча, по суті який перетворено росіянами на величезну військову базу на сьогодні, стає зрозуміло, що це дуже приваблива для них історія будівництва такої бази з їхніми логістичними планами щодо принаймні запуску залізниць", - зазначив Андрющенко.



Він додав: "Також одночасно із цим, ми фіксуємо що десь на кордоні із Запорізькою та Донецькою областю почалось нове будівництво зокрема оборонних споруд. Вони зводять певні фортифікації, мости. Ми бачимо перевезення різного устаткування. Зараз намагаємось встановити що саме їде і з якою метою. Є у нас певні гіпотези, треба їх перевірити".