Від початку повномасштабної війни росія вбила в Україні 551 дитину. Ще близько півтори тисячі дітей отримали поранення. Такі дані наводять в Офісі Генерального прокурора. Безпека дітей стала темою четвертого саміту перших леді та джентльменів, який вже у вересні пройде у Києві.

Що таке "дипломатія м'якої сили" і як вона може допомогти вберегти дитинство і життя маленьких українців в умовах російської агресії? Ніна Коломієць розкаже.

Постійні повітряні тривоги. Навчання в укриттях. Примусова депортація з тимчасово окупованих територій. росія перетворює дитинство маленьких українців на боротьбу за виживання.

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини:

За даними ООН, відсоток насилля щодо дітей в умовах збройних конфліктів зріс на 21 пункт і складає найвищу позначку в історії світу, тільки за останній рік кількість випадків вбивства, каліцтва дітей, які, на жаль, проживають на територіях, де відбуваються міжнародні конфлікти, зріст на 35%. І що ще вони нам повідомили, що висока є ймовірність того, що за результатами 24 року ці цифри ще зростуть.

Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України:

Ми маємо все більше дітей, які принаймні пів сироти, тобто або втрачають одного з батьків, або сиротіють повністю, і це виклик, як потім підтримати цю дитину. Величезна кількість українських дітей розлучені хоча б з одним своїх батьків, тому що або вони за кордоном, або батьки воюють. У нас зростає бідність, і на жаль, за міжнародними оцінками, 32% людей опиняться на межі бідності. А це означає менше можливостей для наших дітей, менше речей, які може родина їм забезпечити. І ми також мусимо на це реагувати

Безпека дітей - стане головною темою Четвертого саміту Перших леді та джентльменів, який пройде 12 вересня у Києві. Основна панель заходу буде присвячена саме дітям, що живуть в умовах збройних конфліктів. Також другі половинки лідерів країн світу, українські та міжнародні експерти обговорять загрози, з якими діти стикаються вдома, у школі та в Інтернеті. Перша леді України Олена Зеленська сподівається отримати під час саміту конкретні домовленості з міжнародними партнерами.

Олена Зеленська, Перша леді України:

Я пишаюся, що Україна є лідером, і ми заснували цей саміт, заснували цю платформу співдії. Ми познайомилися, створили спільноту, але вирішили, що не можемо просто декларувати проблеми, не можемо просто їх обговорювати, навіть на найвищому рівні, ми повинні кожного разу мати якісь результати. Сподіваємося, що в нас будуть практичні результати, по-перше, дійсно рішення, можливо, ми будемо розглядати знову фандрейзинг для проблем. Авжеж, українських - це можуть бути укриття в школах, це може бути збір на планшети та ноутбуки для онлайн-навчання наших дітей тощо.

Досвід попередніх самітів показав: перші леді та джентльмени теж мають дипломатичний вплив. 2022 року завдяки саміту було зібрано понад 6 мільйонів доларів на купівлю машин швидкої допомоги для України. Торік на полях третього саміту українські клініки уклали десятки меморандумів з іноземними про медичну співпрацю. Часто разом проводять спільні операції, між клініками діє телемедицина, наші лікарі їздять на стажування до своїх колег за кордон.