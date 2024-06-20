У четвер, 20 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовий оглядач Денис Попович оцінив ситуацію на Харківщині. Та розповів, чи є ознаки, що росіяни готуються до чергових спроб просуватися і наступати?

Є такі ознаки. Перед ними стоїть завдання. Його публічно озвучував путін, у березні приблизно. Він сказав, що на території України треба створити буферну зону. Вона мала простягатись на прикордонні Харківщини та Сумської області. Так чи інакше, кордон на Сумщині росіяни не переходили.

"Якщо є наказ російського політичного керівництва, то війська рф будуть намагатись цей наказ виконати. Тому будуть перекидати резерви, щоб спробувати там просуватись далі. На сьогодні вони і близько не виконали тих завдань, які ставили:

це буферна зона,

це захоплення міста Вовчанськ і просування далі в бік Купʼянська,

і це просування ближче до Харкова, щоб взяти місто під вогонь ствольної артилерії".

Ці завдання не виконані.