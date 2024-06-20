В Одесі чоловік "протягнув" працівників ТЦК на капоті авто [ Редагувати ]
В Одесі невідомий водій наїхав на співробітників ТЦК, "прокотивши" їх на капоті автомобіля. Постраждали двоє військовослужбовців. Про це Facebook. Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.
Як розповіли у відомстві, 20 червня в Приморському районі Одеси стався інцидент: агресивний водій на блокпосту травмував двох військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення. Він "протягнув" їх на капоті автомобіля на значну відстань, внаслідок чого один із військових отримав травму голови. Постраждалим надали медичну допомогу.
Поліція оголосила розшук водія. Потерпілі надали свідчення для сприяння швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює дану ситуацію. Особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України.
Раніше ми писали про те, що змінилося після того, як в Україні оновили правила рекрутингу до ЗСУ.
по темі
У суботу, 8 червня, Одесі відкрили перший пляж. Ним став "Калетон" - одна з 20 локацій, які планується відкрити у регіоні
В Одесі водолази знайшли тіло поліцейської, яку напередодні збило хвилею у море
У Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на Житомирщині у військовозобов'язаного стався напад епілепсії
В Рені Одеської області трапилось масове отруєння відвідувачів кафе. Більшість з них - діти
У вівторок, 4 червня, в Одесі після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух