Віддати дитину на курси з іноземної – це не легке завдання. Бо в Україні працює безліч мовних шкіл, які пропонують різні курси сучасної англійської мови для дітей. Чим саме можуть відрізнятися такі заняття та як підібрати найкращий варіант навчання для свого школяра, читайте в статті від вчителів школи Green Country.

Різновиди мовних курсів англійської для дітей

Найчастіше мовні школи пропонують наступні варіанти курсів англійської для школярів:

Офлайн та онлайн. Так само як дорослі, діти можуть вивчати англійську на звичайних заняттях або ж віддалено через різноманітні онлайн-платформи. Кожен з варіантів ідеально підходить для школярів, тому батькам слід робити вибір відштовхуючись від власних побажань та особливостей дитини. Спробувати офлайн чи онлайн заняття, аби відчути різницю, можна на пробних уроках.

Стандартні та комбіновані. Стандартні курси англійської – це навчання, де весь матеріал діти вчать безпосередньо на заняттях, і на них же практикують свої вміння. Вдома учні виконують лише невеликі за обсягом домашні завдання. Комбіновані мовні курси – це формат, коли частину теорії діти вчать вдома за допомогою записаних уроків або ж інтерактивних підручників. А на заняттях з викладачем вони займаються практикою – «ставлять» вимову, вчаться вести діалоги та використовувати граматику.

Загальні та спеціалізовані. На загальних курсах англійської мови дітям даються базові знання, на основі яких вони вчаться говорити, писати, читати іноземною, а також сприймати її на слух. На спеціалізованих заняттях вивчається лише один аспект мови чи проводиться підготовка до конкретних завдань – наприклад, до написання тесту ЗНО.

Мовні курси мають викликати інтерес у дитини, інакше вона буде мати погані успіхи

Перш ніж почати пошук занять з англійської для дитини, обов’язково визначте свої цілі. Завдяки цьому ви суттєво звузите коло пошуку та зможете підібрати той варіант навчання, який принесе вашому школяреві найбільше користі.

Критерії для вибору школи англійської мови

Припустимо, ви знайшли 3 школи англійської у своєму місті чи онлайн, курси яких вам підходять. Та як обрати серед них найкращу? Виконати це завдання допоможуть наступні критерії:

відгуки – читайте, що пишуть про навчальний заклад та його курси інші батьки та самі діти, наскільки позитивні чи негативні коментарі вони лишають;

досвід викладача – з’ясуйте, яку освіту має педагог та чи викладав він раніше для дітей;

особисті враження – запишіть дитину на пробне заняття з англійською, аби й вона і ви змогли побачити, як відбувається навчання у школі;

формат занять – поцікавтеся, скільки учнів набирається в одну групу на курсі, чи буде вона змішаною, а чи складатиметься з однолітків.

Не забудьте поцікавитися думкою свого школяра. Він найкраще знає, який формат навчання йому подобається та викликає інтерес, а тому точно зможе вибрати найкращий курс.