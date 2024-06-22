В Івано-Франківську через сьогоднішню російську повітряну комбіновану атаку постраждала будівля навчального закладу, сталася пожежа, й один із навчальних корпусів був частково зруйнований.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).

Надзвичайники розповіли, що у ніч проти 22 червня окупанти завдали удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття.

В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень.

Крім того, розповіли рятувальники, через атаку противника також було пошкоджено легковий автомобіль.

У ДСНС оприлюднили фото наслідків ворожого удару по Івано-Франківську.

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