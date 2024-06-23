В Київській області двоє постраждалих через атаку рф [ Редагувати ]
Через ракетну атаку рф в ніч на 23 червня, в Київській області постраждали двоє людей. Уламки, що впали, також наробили лиха.
Про це повідомляє в Telegram голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Сьогодні зранку ворог атакував нашу область ракетами. Станом на 8:00 до медиків звернулися дві людини. Поранення незначні. Медична допомога надана на місці. Госпіталізації потерпілі не потребують", - розповів він.
Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі.
Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі.
"Оперативні служби на місцях продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ракетної атаки", - зазначив Кравченко.
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