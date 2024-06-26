Рада Європи обрала нового генсека [ Редагувати ]
Колишнього президента Швейцарії Алена Берсе обрали новим генеральним секретарем Ради Європи. Про це повідомила пресслужба організації.
У другому турі Берсе отримав 114 голосів, його суперники - колишній міністр культури Естонії Індрек Саар та єврокомісар із питань юстиції, бельгійський діяч Дідьє Рейндерс - по 85 голосів і 46 голосів відповідно.
На п'ятирічну посаду 52-річний Берсе заступить 18 вересня. Він замінить на посаді представницю Хорватії Марію Пейчинович-Бурич.
Ален Берсе запевнив українських журналістів, що допомога Україні на час його каденції залишатиметься пріоритетом.
Сильна підтримка має бути й поза європейським континентом. Це не регіональне, а глобальне питання для всього світу. І нам потрібно максимально залучити всіх у цьому напрямі.
Ален Берсе обіймав посаду президента Швейцарії з 1 січня до 31 грудня 2023 року. У 2023 року Берсе заявив, що виступає проти скасування закону про реекспорт швейцарської зброї, внаслідок чого вона могла б застосовуватися проти окупантів в Україні.
по темі
Рада Європейського Союзу має затвердити успішність адаптації у 33-х розділах, об'єднаних у шість кластерів. Тож, які подальші дії на шляху країни до євроінтеграції та що може стати на заваді? Про все детально - Ірина Іванова.
Як вдалося ухвалити ці обмеження, попри спротив Угорщини? Ірина Іванова розкаже про всі тонкощі санкційної дипломатії ЄС.
Перша міжурядова конференція відбудеться 25 червня. Що для України важливо зробити для цього? Та з якими перепонами ми можемо стикнутися надалі?
Найбільше новин зараз надходить із саміту G7 в Італії. Наша кореспондентка Ірина Іванова увесь день спостерігала за перебігом зустрічі. Вона розкаже про основні теми та важливі рішення "Великої сімки".
Вибори до Європарламенту внесли зміни до політичних розкладів у Європі. Для кого результати голосування стали несподіванкою? Яка країна піде на повторні вибори? Та як результати голосування до Європарламенту можуть вплинути на відносини ЄС та України?