Колишнього президента Швейцарії Алена Берсе обрали новим генеральним секретарем Ради Європи. Про це повідомила пресслужба організації.

У другому турі Берсе отримав 114 голосів, його суперники - колишній міністр культури Естонії Індрек Саар та єврокомісар із питань юстиції, бельгійський діяч Дідьє Рейндерс - по 85 голосів і 46 голосів відповідно.

На п'ятирічну посаду 52-річний Берсе заступить 18 вересня. Він замінить на посаді представницю Хорватії Марію Пейчинович-Бурич.

Ален Берсе запевнив українських журналістів, що допомога Україні на час його каденції залишатиметься пріоритетом.

Сильна підтримка має бути й поза європейським континентом. Це не регіональне, а глобальне питання для всього світу. І нам потрібно максимально залучити всіх у цьому напрямі.

Ален Берсе обіймав посаду президента Швейцарії з 1 січня до 31 грудня 2023 року. У 2023 року Берсе заявив, що виступає проти скасування закону про реекспорт швейцарської зброї, внаслідок чого вона могла б застосовуватися проти окупантів в Україні.