В Україні розпочалися продажі унікального ноутбука ASUS Zenbook DUO UX8406, який був анонсований на початку цього року на виставці CES 2024. Особливість новинки у тому, що це лептоп із двома сенсорними OLED-дисплеями ASUS Lumina роздільною здатністю 3K та частотою 120 Гц у легкому корпусі зі знімною клавіатурою.

Лінійка Zenbook Duo вже має багату історію від ASUS. Компанія вперше представила концепцію додаткового дисплея в моделі Zenbook Pro Duo у 2019 році. На багатьох тоді така інновація справила незабутнє враження, адже це був значний крок уперед в лінійці лептопів, які останніми роками нічим не вирізнялися.

Новий Zenbook Duo пропонує доволі багато нововведень та функцій: два сенсорні OLED-дисплеї, потужний процесор Intel Core Ultra 9 185H з графікою ARC, 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x і твердотільний накопичувач M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD ємністю 2 ТБ. Тобто це не компромісне рішення, а повноцінний та дуже продуктивний ноутбук.

Zenbook Duo, який вже сьогодні доступний у продажу за ціною від 82 000 грн, має характеристики та форм-фактор, що роблять його справжньою мобільною робочою станцією. Я провів з Zenbook Duo останній місяць, і ось мої враження від новинки.

Технічні характеристики

Дисплеї: 14-дйюмові OLED 3K, 2880×1800 пікселів, 16:10, час відгуку 0,2 мс, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість 500 ніт

Процесор: Intel Core Ultra 9 185H

Оперативна пам’ять: 32 ГБ LPDDR5x 7467 МГц

Сховище: 2 ТБ PCIe 4.0 NVMe M.2

Графіка: Intel ARC

Порти: HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 Type-A, аудіороз’єм для підключення навушників та гарнітури, два Thunderbolt 4 USB-C

Бездротові модулі: Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.2

Камера: Full HD-камера, інфрачервоний датчик з підтримкою Windows Hello

Аудіо: акустична система з 2 динаміків, Dolby Atmos

Клавіатура: клавіші острівного типу з підсвічуванням

Акумулятор та зарядка: 75 Вт*год, блок живлення 65 Вт

Вага: 1,65 кг

Комплектація

Поставляється новинка в традиційній картонній коробці із екологічних та перероблених матеріалів. Всередині знаходиться сам лептоп, фірмовий наплічний рюкзачок до нього, чохольчик, стилус та зарядка 65 Вт.

ASUS Zenbook DUO UX8406 додатково запакований в окрему коробочку, яка при відкритті трошки припіднімає ноутбук так, щоб його було легше дістати.

В цілому комплект доволі багатий та має усе необхідне та навіть більше. Але ось рюкзак не виглядає як частина комплекту, який очікуєш від преміум-пристрою.

Апаратне забезпечення та дизайн

Коли ви дістаєте ASUS Zenbook DUO UX8406 із коробки, то він виявляється дуже компактним пристроєм, що має товщину трохи менше 2 см.

Ноутбук поставляється у сірому кольорі Inkwell Grey з логотипом ASUS у вигляді монограми зверху та простим брендингом Zenbook в кутку.

Спершу досить стриманий зовнішній вигляд взагалі не привертає уваги оточуючих, але це до тих пір, поки ви не відкриєте два дисплеї. От тоді розпочинається справжня "магія", від якої будуть в захваті навіть власники продукції Apple – UX8406 дійсно справляє незабутнє враження.

Якість збірки на висоті. Корпус хоч і пластиковий, втім дуже міцний. Фірмові геометричні лінії прикрашають шліфовану під алюміній кришку, яка відкриває перший дисплей, і панель клавіатури/сенсорної панелі, яка, доречі, знімається та відкриває другий екран.

Шарнір, який відкриває обидва екрани на 180 градусів, металічний та надає впевненості, що така конструкція буде довговічною.

Основа пристрою має гумові ніжки, що трохи піднімають його над столом. Також в основі прихована широка та надзвичайно міцна підставка, яка дозоляє розмістити ноутбук майже вертикально так, щоб було зручно працювати з обома дисплеями. Звісно, в такому випадку мобільність пропадає, але відкривається безліч можливостей для продуктивної роботи.

Над верхнім дисплеєм розташована інфрачервона камера ASUS AiSense з роздільною здатністю FullHD, має вбудований 3DNR (3D-шумоподовлення) та датчик освітленості і кольору.

Камера підтримує Windows Hello для швидкого входу в систему і може робити пристойні фотографії при хорошому освітленні. Вона також добре працює під час відеодзвінків, а вбудований мікрофон чітко захоплює ваш голос.

Над нижнім дисплеєм знаходяться кнопка ввімкнення, а також індикатор зарядки та живлення. Причому їх розташування знаходиться в такому місці, що вони завжди залишаються в полі зору як із клавіатурою, так і без неї.

Zenbook Duo має хороший вибір портів для такого компактного пристрою. Зліва є два порти USB Type-C Thunderbolt 4 і порт USB Type-A, а справа – порт HDMI 2.1 і комбінований аудіороз'єм. Порти Thunderbolt 4 підтримують функції Power Delivery і Display, дозволяючи підключати зовнішні монітори на додаток до внутрішніх OLED-панелей.

Що стосується бездротового зв'язку, Zenbook Duo оснащений модулями Wi-Fi 6E (802.11ax) та Bluetooth 5.2, що дозволяють підключати різні периферійні пристрої та зовнішню акустику, які можуть вам знадобитися.

Клавіатурний блок

Знімна клавіатурна панель легка, але міцна з мінімальним прогином. Вона може підключатися до Zenbook Duo як через роз’єм POGO, так і через Bluetooth.

Для зберігання клавіатура розміщується врівень між нижніми дисплеями, а сильні магніти утримують її на місці під час перенесення та заряджання.

Клавіатура з підсвічуванням і зручна для набору тексту з ходом клавіш 1,4 мм, а великі клавіші мають невелике заглиблення, що спрямовує кінчики пальців до центру кожної клавіші.

На клавіатурі є перемикач живлення та порт USB Type C для заряджання. Заряд тримається напрочуд довго: я друкував цілий день, перш ніж батарея розрядилася. Клавіатуру можна заряджати, підключивши зарядний пристрій USB Type C збоку, або просто підключити її до роз’єму та працювати далі – вона буде заряджатися автоматично.

Тачпад ErgoSense масивний і чутливий. Він займає майже половину клавіатури, і, незважаючи на його розмір, не має проблем з фантомними дотиками під час набору тексту. Він підтримує мультисенсорні жести та має покриття, що запобігає появі відбитків пальців.

Дисплеї

Звісно, головною родзинкою Zenbook Duo є подвійні сенсорні 14-дюймові OLED-панелі Lumina з роздільною здатністю 3K (2880 x 1800). Дисплеї з роздільною здатністю 3K вирізняються чіткістю, яскравістю, барвистістю та чуйністю, а частота оновлення 120 Гц забезпечує плавну прокрутку в усіх додатках

Ці дисплеї підтримують пікову яскравість до 500 ніт, що робить їх ідеальними для роботи в яскравому офісі або навіть у кав'ярні на вулиці.

Завдяки 100% покриттю колірного простору DCI-P3 та сертифікації VESA DisplayHDR 500 True Black, вони чудово передають кольори, включаючи глибокі чорні відтінки, які ми так цінуємо в OLED-дисплеях. Підтримка Dolby Vision додає можливість переглядати фільми та грати в ігри із підтримкою цієї технології.

Частота оновлення 120 Гц робить картинку дуже плавною, особливо під час швидких дій, наприклад, прокрутці екрану, а завдяки відгуку 0,2 мс зворотній зв’язок залишається неймовірно швидким, особливо це добре відчутно в динамічних іграх.

Керування двома дисплеями все ж потребує певних зусиль, і для цього передбачене програмне забезпечення ASUS ScreenXpert. Ця програма дозволяє запускати плаваючий центр управління, який надає доступ до різноманітних функцій, включаючи налаштування яскравості, віртуальне введення, стан батареї клавіатури, увімкнення/вимкнення другого екрана, режим спільного доступу, поворот екрана, блокування, мікрофон, всі програми та налаштування.

Доречі, конструкція дозволяє користуватися двома дисплеями як в горизонтальному розташуванні, так і вертикальному. В останньому сценарії другий дисплей буде розташований трохи глибше через особливість конструкції шарніра.

На додачу до сенсорних дисплеїв ж можливість робити нотатки або малювати за допомогою комплектного пера ASUS Pen 2.0, яке підтримує 4096 рівнів чутливості до натискання та чотирма змінними наконечниками 2H, H, HB і B. Перо заряджається від прихованого порту USB-C, який, за словами ASUS, може зарядити перо на 140 годин роботи всього за 30 хвилин. Є дві бічні кнопки, які діють як клацання мишею або стирання в додатках. Також на торці є кнопка для ввімкнення Bluetooth.

Перо підтримує протокол Microsoft Pen Protocol (MPP) 2.0, і ви можете використовувати панель рукописного вводу з програмним забезпеченням, яке перекладає рукописний текст і вставляє його в будь-яку програму, якою ви користуєтесь. Вона добре працює у Word, Google Docs та Office 365 у Chrome і, звичайно, в MSPaint.

Я не художник, тому відчути всі переваги такого сучасного стилусу не зможу, але робити нотатки, або використовувати його для накладання різних анотацій воно дуже зручне.

Аудіо

В аудіосистемі встановлена сертифікована аудіосистема Harman Kardon з підтримкою Dolby Atmos і двома вбудованими динаміками. Динаміки розташовані з боків, забезпечуючи пристойне звучання з хорошими середніми частотами, хоча їм бракує басів. Можна налаштувати просторовий звук за допомогою додатка Dolby Access.

Продуктивність

Процесор Intel Core Ultra 9 185H та 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 забезпечують високу швидкодію, а твердотільний накопичувач M.2 SSD об'ємом 2 ТБ Gen 4 працює швидко, включаючи швидку передачу даних через порти Thunderbolt 4.

Час запуску системи дуже швидкий, робочий стіл з'являється приблизно через 20 секунд після холодного старту завдяки функції входу в систему Windows Hello. Такі програми, як Photoshop і Premiere, завантажуються також дуже швидко. Навіть браузер Chrome працює відмінно, незважаючи на його значне споживання оперативної пам'яті.

Попри чудову продуктивність при роботі з додатками, браузерами та перегляді фільмів, Zenbook Duo, а точніше, графічний процесор Intel ARC, має проблеми з іграми. Деякі проекти ледь видають 25 кадрів/с на повній роздільній здатності, тому 3К-геймінг на цьому лептопі протипоказаний – щоб отримати комфорту кількість FPS вкрай бажано знизити роздільну здатність до Full HD або навіть менше, якщо справа доходить до таких проектів як Doom Eternal, Cyberpunk 2077 або Warzone.

Попри це, Zenbook Duo залишається дуже прохолодним завдяки системі охолодження ASUS, яка включає графеновий лист, дві теплові трубки, два вентилятори та розсіювач тепла. Під час простої роботи вентилятори ніколи не вмикаються, а нагрів майже відсутній. Але варто трошки навантажити лептоп, то нагрів вже стає відчутним, але працювати можна цілком комфортно навіть в спеку, а вентилятори якщо вмикаються, то їх шум доволі тихий та не відволікає.

Як завжди, я прогнав Zenbook Duo через 3DMark, і ось які результати отримав.

Автономність

Zenook Duo оснащений літій-іонним 4-елементним акумулятором ємністю 75 Вт*год, а також зарядним пристроєм USB Type-C потужністю 65 Вт.

Час автономної роботи виявився досить непоганим: дев'ять годин при використанні одного дисплея для різноманітних завдань в Office 365/Google Drive, веб-серфінгу та перегляду відео на YouTube. При використанні двох дисплеїв автономність зменшується до 6-7 годин.

Зарядний пристрій USB Type C потужністю 65 Вт зарядить пристрій повністю приблизно за дві години, при цьому 50% заряду можна досягти за 35-40 хвилин.

Програмне забезпечення

Zenbook Duo поставляється з попередньо встановленою Windows 11 Home та включає набір додаткового програмного забезпечення, включаючи ознайомлювальну версію Office 365 і всі необхідні програми від Microsoft.

Також ви отримуєте багато додатків від ASUS, зокрема додаток MyASUS для підтримки. У додатку MyASUS можна переглядати стан ноутбука, проводити діагностику, отримувати оновлення і користуватися перевагами пропозицій.

Також є попередньо встановлений додаток ScreenXpert. Як зазначалося вище, він дуже зручний для керування вашими дисплеями, а також GlideX для додавання керування кількома дисплеями, включаючи мобільний телефон.

Варто також зазначити, що іноді під час холодного старту бувають просадки в продуктивності 1-2 хвилини, або іноді він може увімкнутися при закритій кришці. Остання проблема вирішилась виходом свіжого оновлення BIOS, тож, цілком вірогідно, що інші недоліки, також поправлять.

Загальні враження

ASUS Zenbook DUO UX8406 – це приклад сучасного та оснащеного останніми інноваціями пристрою, який дійсно справляє враження. Чудові дисплеї та швидкі, високоякісні внутрішні компоненти Zenbook Duo у поєднанні з добре спроектованою клавіатурою та підставкою є дуже вагомим аргументом для тих, хто хоче працювати в дорозі, та мати пристрій, який виділяє власника поміж інших.

Новий процесор Intel Core Ultra 9 і 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 пропонують хорошу платформу для вимогливих до ресурсів додатків для творців, а також для тих, хто просто хоче працювати на двох дисплеях. Варто також зазначити, що цей ноутбук є набагато доступнішим за ціною, та при цьому більш потужнішим, ніж схожа минулорічна модель ASUS Zenbook Fold OLED.

Втім речі, які можна покращити в майбутньому, включаючи покращений звук, і, звичайно, я б хотів бачити інтегрований дискретний графічний процесор AMD або NVIDIA - це було б просто вбивчо. Однак, як би там не було, ASUS Zenbook Duo - це перемога для сучасної мобільної продуктивності.

Переваги:

Два 14" OLED екрани із сенсорною поверхнею

Надійна конструкція для безлічі сценаріїв використання

Міцна та якісна збірка

Зручна знімна клавіатура та тачпад

Відносно доступна ціна, як для ноутбука із двома екранами

Потужне апаратне оснащення

Недоліки:

Не дуже вражаючий звук, хоч і Harman Kardon із Dolby Atmos

Веб-камера могла б бути якіснішою

Недоліки із програмним забезпеченням

Мало портів

Хоч подібний двоекранний ноутбук став дешевше, поки що залишається доступним не кожному

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