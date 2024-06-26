Литва виділятиме щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України [ Редагувати ]
Державна рада оборони Литви підтримала рішення щодо виділення щонайменше 0,25% ВВП на підтримку Україні.
Про це повідомляється в Twitter-акаунті президента Литви Гітанаса Науседи.
"Сьогодні на засіданні Державної ради оборони ми домовилися про виділення щонайменше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України. Литва буде продовжувати твердо стояти до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу", - написав Науседа.
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