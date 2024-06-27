Невдовзі новий парламент, а відтак і уряд отримають Франція, Велика Британія та Австрія. Голосування здатне змінити політичний ландшафт. Що від цього може отримати Україна та чи вплинуть виборчі перегони на перебіг війни з росією? Анна Басова розбиралася в політичних розкладах Європи.

Найближчі парламентські перегони - французькі, перший тур відбудеться вже цієї неділі. Тож передвиборчі дебати - у розпалі.

Жордан Барделла, голова "Національного об'єднання":

За лічені дні я скорочу міграційні потоки, скасую так зване право ґрунту, коли всі народжені тут стають громадянами автоматично, та відновлю контроль над кордонами.

Габріель Атталь, прем'єр-міністр Франції:

Тамара Волохова - ваш радник у Європарламенті - представляє вас у Комітеті із закордонних справ, прав людини, спільної політики безпеки та оборони. І вона має подвійне громадянство - Франції та росії.

Жордан Барделла, голова "Національного об'єднання":

Ви щойно заплямували її перед мільйонами французів…

Активні дискусії тривають чи не в кожному французькому місті. Часу на залучення голосів електорату обмаль. Попередній парламент розпустили всього два тижні тому. За даними соцопитувань, у прийдешніх перегонах найбільше шансів мають ультраправі. Політсила президента Еммануеля Макрона - лише третя.

Не голосувати за ультраправих французів закликали 170 чинних і колишніх дипломатів. Їхнє звернення оприлюднило видання "Льо-Монд".

Ми бачили, як росія вторгалася до незалежних держав і танками руйнувала те, що гарантувало мир на європейському континенті. Ми бачили, як вона разом з іншими пояснювала, що наші демократії - це застарілі моделі, приречені на швидке зникнення. Перемогу ультраправих наші противники сприймуть як послаблення Франції та запрошення до втручання у національну політику.

Та російське вторгнення не залишило байдужими навіть колишніх кремлівських симпатиків. Марін Лє-Пен, яка колись називала анексію Криму "цілком законною", нині вважає: у лютому 22-го москва спровокувала війну на порозі Євросоюзу. А глава її партії визнає: росія - це загроза.

Жордан Барделла, голова "Національного об'єднання":

Вона роками заперечувала наші інтереси в Африці, Чорному морі та навіть заморських територіях. Я виступаю за підтримку України логістикою та оборонним обладнанням, але моя червона лінія дуже чітка - це введення військ на українські території.

Не воліє Барделла й ділитися в подальшому ракетами далекого радіусу дії й усім, що може бити по російських містах. Утім, каже, в уряді розглядатиме тільки прем'єрське крісло. Та монобільшості ультраправі за наявних рейтингів не сформують. Чинний же президент Еммануель Макрон уже озвучив свої сподівання - розраховує на пробудження мовчазної більшості.

Восени новий парламент обиратимуть австрійці. І тут перше місце пророкують ультраправій Австрійській партії свободи. Її вже назвали ситуативним союзником кремля у боротьбі з західними інституціями - адже політсила виступає за референдум щодо санкцій проти росії, опонували Володимиру Зеленському під час його виступу в парламенті Австрії. Вступ України до ЄС лідер партії Герберт Кікль вважає загрозою власному сільському господарству, тому обіцяє ветувати перемови щодо нашого членства. За грудневими опитуваннями ультраправі мали 30% голосів, тоді як чинна провладна Австрійська народна партія - лише 20. Та головна інтрига в іншому - хто й з ким сформує урядову коаліцію. Для монобільшості у радикалів голосів забракне. А союз ультраправих із консерваторами у 2017-19 роках завершився скандалом і відставкою уряду Себастьяна Курца.

Найспокійніше українці можуть ставитися до парламентських виборів у Великій Британії. На голосування жителі Об'єднаного Королівства підуть уже 4-го липня. Ультраправі голоси тут теж є, і це партія "Реформа". Її очолює 60-річний Найджел Фарадж, який кілька днів тому вже оскандалився заявою щодо провини Заходу у війні в Україні.

Найджел Фарадж, лідер партії "Реформа":

Я ще 2014-го говорив у Європарламенті, що в Україні буде війна. Бо це було очевидно. Постійне розширення НАТО та Європейського Союзу на схід рано чи пізно мало б дати путіну привід сказати своєму народу: вони знову йдуть на нас, вони нас завойовують.

Та попри внутрішні розбіжності, британські політики один за одним різко засудили його слова. Прем'єр-міністр Ріші Сунак звинуватив Фараджа у підіграванні путіну. А лідер лейбористів і головний конкурент Сунака - Кір Стармер - узагалі назвав слова політика "ганебними". Саме між цими двома й розгорнеться основна боротьба. Як показують опитування, лейбористи вперше за 14 років можуть залишити консерваторів за бортом, адже випереджають їх на 20%. Та на допомогу Україні це не має вплинути. Стармер, як і Сунак, усебічно підтримує Київ у війні проти загарбників. Й особисто це підтвердив Володимиру Зеленському під час візиту до Києва, торік у лютому.