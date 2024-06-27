Ввечері відключення світла посилять: яка ситуація в енергосистемі 27 червня [ Редагувати ]
У четвер, 27 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Держенергонагляду Руслан Слободян заявив про те, яка ситуація в енергосистемі на сьогоднішній день.
Найскладніша ситуація зараз у прифронтових регіонах. Там наразі знеструмлено 453 населених пункти через бойові дії. Проведення аварійно-відновлювальних робіт там відчутно ускладнене через постійні обстріли. А у багатьох випадках - взагалі неможливе.
"Якщо говорити про ситуацію загалом - сьогодні протягом усієї доби зберігається дефіцит генеруючих потужностей, що спричиняє застосування графіків погодинних відключень. На вечір очікуємо їх у дещо більшому обсязі. Головним фактором, який спричинив дефіцит - масовані ракетно-дронові атаки по об'єктах енергетики впродовж останніх трьох місяців", - додав він.
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