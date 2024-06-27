В Україні змінили умови вступу в аспірантуру. Профільне міністерство, у день початку вступних іспитів - змінило правила для охочих здобути науковий ступінь. Зокрема, збільшили прохідний бал і повністю скасували денну форму навчання на аспірантурі. Усе, мовляв - через велику кількість вступників - чоловіків призовного віку.

Заступника міністра освіти України Михайла Винницький розповів про те, які зараз діють умови вступу.

В нас цього року не буде відбуватися вступ на денну форму за контрактом, але цього року в нас буде збільшено, суттєво збільшено, у два рази, кількість місць на денну форму на бюджет. Крім того, в цьому наказі є так само дуже багато різних елементів, які відносяться до боротьби з махінаціями, які відбувалися з аспірантурою. А саме через механізм переведення поновлення і так далі, я можу про це більше розказати, але це насправді комплексний підхід до того, щоб зберегти цілісність аспірантури, зберегти її легітимність, щоб це не стало профанацією, тому що це надзвичайно важливий рівень вищої освіти, від якого залежить насправді майбутнє вищої школи в Україні.

Але це зміни стосуються не лише для чоловіків призовного віку, вони однакові для всіх, правила є одні для всіх.