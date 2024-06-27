Дуже важка ситуація на правому фланзі в районі Кліщіївки.

Саме під Кліщіївкою напередодні працювала наша знімальна група. І бачила, як українські сапери за допомогою важких дронів мінують там ворожу території величезними протитанковими мінами та знищують ворожу техніку. Часто працюють в умовах, коли снаряди в буквальному сенсі свистять над головою. Підрозділ постійно потребує проведення поточних ремонтів та забезпечення технічної бази. Тож хлопці звертаються за допомогою у зборі коштів. В сюжеті будуть реквізити на збір.

Це польове розташування саперів. Вони вантажать протитанкові міни та інше обладнання і рушають на мінування. Ми їдемо з ними. Але перед заїздом у фронтову смугу - обов'язковий кава-брейк.

Іван, військовослужбовець ЗСУ:

Традиція. Кава, морозиво, та енергетики - це те, що ми постійно тут беремо на зміну. Те, що нам треба на ніч, щоб ми не спали. І були бодрі.

На точку сапери заїжджають, коли починає сутеніти.

Це фронт в районі Кліщіївки. Селища, чи скорше залишки селища під Часовим Яром, за який йдуть важкі бої. Навколо все гримить.

Вояки розкладають обладнання та маскують коптер. Остаточно темніє, тож переводимо камеру в інфрачервоний режим. На горизонті щось періодично вибухає.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Десь кожні десять хвилин, іноді частіше - десь відносно поблизу прилітає снаряд, розривається…. Це безпечна відстань, але це дуже гучно, один раз навіть в бліндажі…

Більшість часу хлопці проводять в укритті.

Олег, військовослужбовець ЗСУ:

Минимизировать перемещения на улице. Потому что вражеские крылья по типу "Орлана", "Зала", "Суперкам" постоянно наблюдают за этим квадратом.

Але заміну батарей та перезарядку боєприпасів на дроні доводиться робити, так би мовити, на вулиці. Звісно, в цей момент хлопці дотримуються певного алгоритму безпеки. Але це не захищає від усього, що літає вночі.

Рейс за рейсом дрон тягає важкі протитанкові міни та скидує в необхідні квадрати.

Іван, військовослужбовець ЗСУ:

Нам дають координати, координати - це дороги, там виходи техніки. Імовірні противники, там, де найбільше скупчення, де вони частіше виїжджають. А ми мінуємо і чекаємо.

Нещодавно міни встановлені хлопцями допомогли знищити російський танк

Іван, військовослужбовець ЗСУ:

Історія була така, мінували ми дамбу. По перехвату увечері під сіряк приїхали наші противники на двох мопедах - зняли міни наші. Ну, і ми тихенько, бистренько, поставили в ту же ніч нові міни. І під ранок був прорив, проїхав танк противника і підірвався. Роззувся на гуслі, і потім його ФПВ добили.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Конечно, после смены ноги очень уставшие… А так в основному выматует то, что сутки считай не спишь… А днем такого сна не будет, но работа есть работа.

Година за годиною - дрон тягає до росіян міни. Весь цей час кожен зайнятий своєю роботою. Заміна батарей, перезарядка дрона, пілотування та корекція обладнання. Все під звуки постійних прильотів.

Іван, військовослужбовець ЗСУ:

Працюємо ми плотно, три на три. Тобто три ночі ми працюємо, а три ночі вдома. Відновлюємося. Відіспалися і знову вперед, вперед.

Олег, військовослужбовець ЗСУ:

Очень много нервов - это все забирает, это все. - А як ви відновлюєтесь? - Семья! Близькі, і побратими!

Невдовзі дрон відносить до росіян останню міну, хлопці починають згортатися.

Іван, військовослужбовець ЗСУ:

Сьогоднішній виїзд був гарний, вдалий. Відпрацювали непогано, поклали все, що нас просили в ті точки, які нас просили. Роботу оцінюю як дуже гарну та злагоджену.

Адже виїжджати з точки треба під прикриттям темряви. Вдень, коли тут все видно на кілометри - стає смертельно небезпечно.

Далі буде відпочинок, підготовка обладнання - і знову виїзд.