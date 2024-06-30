На Київщині через падіння уламків є пошкодження і постраждалі [ Редагувати ]
У Київській області зафіксовано падіння уламків ворожих ракет, є інформація про постраждалих та пошкодження будівель.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
"Ворог в черговий раз намагався атакувати нашу область ракетами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.
Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.
Зафіксовані падіння уламків на території одного з районів області. Є інформація про постраждалих та пошкодження будівель. На місця падінь уламків виїхали всі оперативні служби та швидкі. Інформація уточнюється", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у неділю, 30 червня, внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
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