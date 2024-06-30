У Київській області зафіксовано падіння уламків ворожих ракет, є інформація про постраждалих та пошкодження будівель.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"Ворог в черговий раз намагався атакувати нашу область ракетами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

Зафіксовані падіння уламків на території одного з районів області. Є інформація про постраждалих та пошкодження будівель. На місця падінь уламків виїхали всі оперативні служби та швидкі. Інформація уточнюється", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.