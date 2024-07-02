"Укрпошта" підвищила вартість доставки посилок [ Редагувати ]
Державна "Укрпошта", один із двох найбільших поштових операторів України, з 1 липня підвищила тарифи на доставку посилок.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Згідно з новими тарифами, вартість відправлень за послугою "Стандарт" зросла в середньому на 5-9 грн. Тарифи за послугою "Експрес" по області та по Україні підвищилися в середньому на суму до 10 грн залежно від ваги відправлення.
Наприклад, доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн замість попередніх 75 грн.
Крім того, компанія зрівняла тарифи для відправлень до 2 кг, які тепер єдині по всій країні. За послугою "Стандарт" вартість відправлень до 2 кг по області становитиме 40 грн, а по Україні - 45 грн. За послугою "Експрес" – 45 та 60 грн відповідно.
Раніше Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла, що зараз ситуація в енергосистемі складна через збільшення споживання електроенергії та триваючий ремонт генеруючого обладнання.
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