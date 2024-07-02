Мажоритарний власник американського професійного баскетбольного клубу "Бостон Селтікс" Вік Гроусбек вирішив його продати. Про це повідомляється на сторінці клубу в соцмережі X. У заяві зазначається, що власники ухвалили рішення "з майнових та сімейних міркувань".

Вік Гроусбек придбав "Бостон Селтікс" за $360 млн у 2002 році через свою компанію Boston Basketball Partners спільно зі своїм батьком Ірвінгом Гроусбеком та інвестором Стівеном Пальюком. За цих власників "Бостон Селтікс" виграли два чемпіонати та чотири рази виходили у фінал НБА.

Буквально днями клуб 18-й раз за свою історію став чемпіоном НБА, обігравши клуб "Даллас Маверікс". "Бостон" став найтитулованішою командою в історії ліги, обігнавши "Лос-Анджелес Лейкерс" (17). Попередній титул "Бостон" виборов у 2008 році.

Як зазначається у заяві компанії, планується продати більшу частину пакету акцій команди вже у 2024 році або на початку 2025 року, а завершити угоду у 2028 році. Сума, яку планується продати клуб, не називається.