Чемпіона НБА клуб "Бостон Селтікс" виставляють на продаж [ Редагувати ]
Мажоритарний власник американського професійного баскетбольного клубу "Бостон Селтікс" Вік Гроусбек вирішив його продати. Про це повідомляється на сторінці клубу в соцмережі X. У заяві зазначається, що власники ухвалили рішення "з майнових та сімейних міркувань".
Вік Гроусбек придбав "Бостон Селтікс" за $360 млн у 2002 році через свою компанію Boston Basketball Partners спільно зі своїм батьком Ірвінгом Гроусбеком та інвестором Стівеном Пальюком. За цих власників "Бостон Селтікс" виграли два чемпіонати та чотири рази виходили у фінал НБА.
Буквально днями клуб 18-й раз за свою історію став чемпіоном НБА, обігравши клуб "Даллас Маверікс". "Бостон" став найтитулованішою командою в історії ліги, обігнавши "Лос-Анджелес Лейкерс" (17). Попередній титул "Бостон" виборов у 2008 році.
Як зазначається у заяві компанії, планується продати більшу частину пакету акцій команди вже у 2024 році або на початку 2025 року, а завершити угоду у 2028 році. Сума, яку планується продати клуб, не називається.
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