Коли 3 липня відключатимуть світло [ Редагувати ]
У середу, 3 липня, відключення електроенергії заплановано у дві-три черги. Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що причиною такого стану справ є високий рівень споживання електроенергії через спеку
Обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно.
У ДТЕК Київські регіональні електромережі деталізують, що упродовж дня відключення також будуть в світло-сірій зоні.
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