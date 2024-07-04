У Дніпрі в лікарні цієї ночі померла жінка, поранена під час російського обстрілу 3 липня. Крім того, на місці ворожого удару було знайдено тіло третьої жертви атаки, здійсненої 28 червня.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки, - розповів чиновник.

Він уточнив, що це вже третя жертва тієї ворожої атаки по місту.

У лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто. Загалом загинули шестеро людей, - йдеться в публікації глави ОВА у Telegram.

Чиновник розповів, що сьогодні у Дніпрі оголошено траур за жертвами російських обстрілів.