У четвер, 4 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра розповіла про те, які результати у наших відносинах з партнерами може принести рішення ЄСПЛ щодо порушення росією прав людини в Криму.

Це рішення суттєво зміцнює правову позицію держави на міжнародній арені. Це вже не лише політична заява, а і юридичний факт, встановлений Міжнародним судовим органом. росія вчиняє масові систематичні порушення прав людини на окупованій нею території. Україна може використовувати зроблені ЄСПЛ висновки для посилення дипломатичного тиску на росію, як додаткову аргументацію, наприклад, при провадженні нових санкцій міжнародної спільноти.

"Також встановлені висновки ЄСПЛ щодо стану людини в Криму з початку окупації рф стануть значним аргументом у зусиллях України із повернення території, повернення контролю над півостровом. Також таке рішення допоможе Україні у комунікації з державами, які нейтрально або дещо скептично налаштовані по відношенню до нашої держави, адже ми вже можемо говорити не лише про політичні заяви та аргументи, а й про юридично встановлені факти", - додала вона.