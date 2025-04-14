На Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі вперше виступить більше жінок, ніж чоловіків [ Редагувати ]
Наступна літня Олімпіада - 2028 року в Лос-Анджелесі - стане першою, де кількість спортсменок перевищить кількість спортсменів. З 10 500 спортсменів, які отримають ліцензії, 5333 квоти зарезервовані для жінок, 5167 - для чоловіків.
Щоправда, насправді питому вагу гендерної категорії правильніше вимірювати не кількістю спортсменів, а кількістю змагань і, відповідно, кількістю комплектів нагород, що розігруються.
У програмі Олімпіади у Лос-Анджелесі їх передбачено 351 (на 22 більше, ніж було у Парижі). Жіночих серед цих змагань 161, а чоловічих - 165. Ще 25 - змішані, для команд чи дуетів, сформованих із представників обох статей
Перевиконали план з "гендерного паритету" завдяки насамперед збільшенню масштабу жіночих турнірів з ігрових видів спорту. Наприклад, у футболі буде 16 жіночих команд проти 12 у чоловіків (було 16), а у водному поло - рівна кількість (12 та 12). Лише ці коригування додали Олімпіаді кілька десятків спортсменок.
Крім цього, у боксі додадуть ще одну жіночу сьому вагову категорію.
Перші Олімпійські ігри - 1896 року в Афінах - проходили без жінок-учасниць. Потім жінок на Олімпіади допустили, але до 1950-х років їхня частка не перевищувала 10%, а потім зростала вкрай повільними темпами. Щось на кшталт прориву сталося лише у 1970-ті.
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