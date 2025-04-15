Папа Римський Франциск зарахував до блаженних каталонського архітектора-модерніста Антоніо Гауді, якого називають "Божим архітектором". Про це повідомляє пресслужба папського престолу.

Гауді народився 1852 року і помер 1926-го через потрапляння під трамвай. Після аварії його не впізнали та доправили до лікарні для бідних, де він і помер.

За 73 роки життя архітектор створив багато об'єктів, розпочавши з проектів газових ліхтарів, але головною його роботою є будівництво Храму Святого Сімейства (Саграда Фамілія).

Він очолив процес, який триває досі, у 1883 році, і присвятив йому понад 40 років життя. Останні 14 років він жив поряд із базилікою.

"Він прагнув перетворити мистецтво на хвалебний гімн Господу і вважав своєю місією зробити Бога відомим і наблизити людей до Нього", - зазначили у Ватикані.

Антоніо Гауді

На сайті Саграда Фамілія нагадали, що девізом художника було "Служіння Богу через архітектуру". Серед інших його відомих проектів Гауді - палац Гуель, парк Гуель, Будинок Бальйо, Будинок Міла, винні льохи Гуель, павільйони садиби у Педральбесі поблизу Барселони, каплиці та крипти Колонії Гуель.

Шанувальники Гауді вже понад три десятиліття закликають зарахувати його до лику святих, вказуючи на те, як архітектура Храму Святого Сімейства переконала багатьох прийняти католицтво.

Зарахування до святих - перший крок до канонізації. Визнання святості чи блаженності торкнулося небагатьох художників - наприклад, до блаженних у 1982 році був зарахований Фра Анджеліко, художник епохи Відродження та монах-домініканець.

Нагадаємо, що Ватикан збирається канонізувати Карло Акутіса, який помер у 2006 році від лейкемії у віці 15 років. Його називають "покровителем інтернету" та "інфлюенсером Бога".