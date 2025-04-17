Весняні заморозки вдарили по садах: врожаї яких фруктів найбільше постраждають [ Редагувати ]
Раптові весняні заморозки, які охопили Україну минулого тижня, вплинули на стан фруктових садів. Найбільше постраждали кісточкові культури - абрикос і персик. Мороз побив їхній квіт, відповідно не буде зав'язі, а підсумку меншим буде і врожай.
Менше постраждали вишня та череня. Водночас мінусові температури можуть вплинути на фертильність пилку, що може призвести до зниження зав’язуваності плодів цих культур. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
"Заморозки по кісточкових вдарять, то точно. Тож будуть проблеми з абрикосами, персиками. По черешні та яблуках, думаю, не буде обвалу. Але по абрикосах, так, особисто бачив - квіт опав, зав'язі не буде, тож не буде цього року абрикос.
Це відіб'ється на ціні. Торік у сезон абрикоси були десь до 45-50 грн/кг. Минулий рік був непоганий по абрикосах - не було приморозків. 2023 рік був гірший - тоді теж на квітень вдарило.
Це значить, що імпорт буде більший. У будь-якому разі дефіциту не буде, все залежатиме від ціни", - розповів Олег Пендзин.
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