Раптові весняні заморозки, які охопили Україну минулого тижня, вплинули на стан фруктових садів. Найбільше постраждали кісточкові культури - абрикос і персик. Мороз побив їхній квіт, відповідно не буде зав'язі, а підсумку меншим буде і врожай.

Менше постраждали вишня та череня. Водночас мінусові температури можуть вплинути на фертильність пилку, що може призвести до зниження зав’язуваності плодів цих культур. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Заморозки по кісточкових вдарять, то точно. Тож будуть проблеми з абрикосами, персиками. По черешні та яблуках, думаю, не буде обвалу. Але по абрикосах, так, особисто бачив - квіт опав, зав'язі не буде, тож не буде цього року абрикос.

Це відіб'ється на ціні. Торік у сезон абрикоси були десь до 45-50 грн/кг. Минулий рік був непоганий по абрикосах - не було приморозків. 2023 рік був гірший - тоді теж на квітень вдарило.

Це значить, що імпорт буде більший. У будь-якому разі дефіциту не буде, все залежатиме від ціни", - розповів Олег Пендзин.