Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських діячів культури та спорту. Загалом під нові персональні санкції підпало 20 росіян.

У "чорному" списку - Ярослав Дронов (Shaman), Ірина Апексімова, Микита Джигурда, Микола Цискарідзе, Юрій Куклачов, Олександр Розенбаум, Єгор Кончаловський, Гарік Сукачов, Соф'я Велика та інші.

Серед інших до санкційного списку включені:

актриса Ірина Апексімова;

співак та актор Микита Джигурда;

співак Ярослав Дронов ("Шаман");

режисер Єгор Кончаловський;

керівник театру кішок Юрій Куклачов;

актор Оскар Кучера;

актор Євген Миронов;

актор Олександр Панкратов-Чорний;

репер Роман Чумаков (Рома Жиган)

артист балету Сергій Полунін;

соліст гурту "Любе" Микола Расторгуєв;

автор-виконавець Олександр Розенбаум;

рок-музикант Ігор (Гарік) Сукачов;

артист балету Микола Цискарідзе;

актор Віталій Гогунський;

боксер Руслан Проводников;

боксер Денис Лебедєв;

фехтувальниця Соф'я Велика;

лижниця Олена Вяльбе;

гімнаст Микита Нагорний.

Також під санкції потрапили 57 російських підприємств, у тому числі АТ 103 Арсенал із Саранська, "Тульський завод гумових технічних виробів", 3 китайські компанії (Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology, Rui Jin Machinery та Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining), а також 39 керівників цих підприємств та бізнесменів.

Санкції включають блокування активів на території України, анулювання ліцензій, заборону на передачу об'єктів інтелектуальної власності, припинення торгових угод та позбавлення всіх українських держнагород. Вони запроваджені терміном на 10 років.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів кремля.