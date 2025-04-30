Протести у США проти політики Трампа

Валовий внутрішній продукт (ВВП) США у першому кварталі скоротився на 0,3% - це перше квартальне зниження з 2022 року. Такі дані 30 квітня опублікувало Бюро економічного аналізу (BEA) Міністерства торгівлі США.

Це суттєво гірше за середнє квартальне зростання ВВП в останні два роки - воно становило 3%.

BEA зазначає, що зниження ВВП відображає насамперед "зростання імпорту, яке віднімається при підрахунку ВВП, та скорочення державних видатків". Імпорт у першому кварталі зріс на 41,3%.

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У перші місяці 2025 року американські компанії активно закуповували товари за кордоном, особливо у Китаї, очікуючи на підвищення імпортних мит адміністрацією Дональда Трампа.

Витрати американських споживачів у першому кварталі зросли на 1,8% - найслабше зростання з середини 2023 року, однак краще за прогнози аналітиків.

"Нічого дивного, що ВВП опинився під ударом у першому кварталі, в основному тому, що торговельний баланс "вибухнув", оскільки компанії стали імпортувати як божевільні, намагаючись випередити мита.

Більш показові з погляду майбутнього розширення споживчі витрати: вони зростали, але щодо слабкими темпами. Це викликає деяке занепокоєння, але не на сполох", - прокоментував економіст кооперативного банку Navy Federal Credit Union Роберт Фрік.

На думку економіста банку Wells Fargo Шеннон Грейн, "загальне зниження перебільшує слабкість (економіки - ред.), тому що воно значною мірою було викликане митами".