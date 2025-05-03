Апеляційний суд Англії та Уельсу відмовив принцу Гаррі у відновленні права на державну охорону під час його візитів до Великої Британії. Судді одноголосно підтримали рішення міжвідомчого комітету Ravec, який позбавив герцога Сассекського захисту в 2020 році, повідомляє The Guardian.

"Я не можу сказати, що почуття образи герцога перетворилося на правове обґрунтування для того, щоб оскаржити рішення Ravec", - заявив суддя Джефрі Вос. Він додав, що рішення підтримали двоє інших суддів, які розглядали справу.

Герцог може звернутися до Верховного суду для оскарження рішення, але для цього його адвокати мають отримати право на оскарження в судовому порядку від апеляційного або Верховного суду.

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У березні 2020 року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл офіційно відмовилися від статусу старших членів британської королівської сім'ї, втратили титули їхніх високостей і припинили отримувати державне фінансування.

Після цього вони переїхали до США, а МВС Британії припинило надавати їм поліцейську охорону на території країни.

Адвокати принца Гаррі заперечували це рішення, називаючи його "незаконним та несправедливим". Вони вказували на загрозу безпеці герцога.

Однак судові інстанції, включаючи Високий та Апеляційний суди, послідовно підтримували позицію влади, зазначаючи, що право на держохорону пов'язане з виконанням офіційних королівських обов'язків, від яких принц Гаррі відмовився добровільно.

Замість автоматичної охорони герцогам Сассекським запропоновано індивідуальну службу безпеки. Згідно з правилами, вони повинні повідомляти Букінгемський палац за 30 днів про будь-які плани поїздок до Сполученого Королівства, після чого кожен візит оцінюється щодо ризику та необхідності охорони.

Нагадаємо, у січні принц Гаррі переміг у суді британські таблоїди Руперта Мердока.